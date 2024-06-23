Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına emekli maaşı baz alınarak yatırılıyor. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığından aylık alanların alacağı enflasyon farkı böylelikle netlik kazanacak. Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2024 tablosu bu bağlamda merak ediliyor. Peki dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı? 2024 Temmuz dul ve yetim aylığı ne zaman yatacak? İşte, liste liste dul ve yetim aylığı hesaplama tablosu...