Dul ve yetim aylığı ödemeleri, memur ve emekli maaşı ödemelerine göre zamlanmaktadır. Her yıl emekli ve memur maaşları Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirlendiğinden dul ve yetim aylığı da zamlanmaktadır. Peki dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı? Yüzde 25, 50, 75 hisse oranına göre dul ve yetim aylığı zamlı maaşları kaç TL? İşte Dul ve yetim aylığı tablosu sorgulama ekranı.
Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına emekli maaşı baz alınarak yatırılıyor. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığından aylık alanların alacağı enflasyon farkı böylelikle netlik kazanacak. Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2024 tablosu bu bağlamda merak ediliyor. Peki dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı? 2024 Temmuz dul ve yetim aylığı ne zaman yatacak? İşte, liste liste dul ve yetim aylığı hesaplama tablosu...
Dul ve yetim aylığı ödemeleri, memur ve emekli maaşı ödemelerine göre zamlanmaktadır. Her yıl emekli ve memur maaşları Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirlendiğinden dul ve yetim aylığı da zamlanmaktadır. Dolayısıyla dul ve yetim aylığ zamlı olarak hesaplara yatırılacak.
Henüz memur ve emeklilerin alacağı zam oranları belli olmadı. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmalarının ardından maaş zamları netlik kazanacak. Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.
Enflasyonun yanı sıra maaşlara refah payı eklemesi yapılacağından emekli maaşları sonra açıklanacak. Dul ve yetim aylığı ödemeleri ise zamma göre belirlenecek.
Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Son olarak en düşük emekli maaşı alt sınırı 10.000 liraya yükseltildi. Ara zam ile birlikte en düşük %50 oranında hisse alan dul maaşı ile çocuğu olmayanlar için bu miktar %75 olurken temmuz zammı sonrası dul ve maaşları da yükselmiş olacak.
2024 DUL VE YETİM MAAŞ TABLOSU
Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.500 TL 50 oranında hissesi olan bir kişi 5.000 TL, yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 7.500 TL maaş farkı dahil maaş alıyor. Bu sayılar, belirtilen oranlarda yapılan zamların ardından elde edilecek yeni ödeme miktarlarını yansıtmaktadır. Emekli maaşlarının zammı kesin olarak açıklanmasının ardından 2024 Temmuz ayı dul ve yetim maaş zammı da netlik kazanmış olacak.
DUL VE YETİM AYLIĞI ŞARTLARI NELER?
Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır.
Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.
DUL VE YETİM MAAŞINI KİMLER ALIYOR?
Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar.
Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.
Halk arasında 'ölüm aylığı' olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur.
Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise 'yetim aylığı' olarak bilinir.
Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.
Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler.
25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR, BELLİ OLDU MU?
Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3.37 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için yüzde 3,18, Mayıs ayı için de yüzde 22.7 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.