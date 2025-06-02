Dünyanın en iyi 10 turizm ülkesi belli oldu: Türkiye de listede yer alıyor

Gezi ve seyahat denildiği zaman akla ilk gelen saygın dergilerinden Conde Nast Traveler düzenlediği 'Readers'Choice Awards'' ankete göre turistler için dünyanın en iyi 10 ülkesi açıklandı. Seyahat severlerin yakından takip ettiği bu liste, gezi trendini belirlerken ayrıca listedeki ülkelere de katma değer sağlıyor.





İşte turistler için dünyanın en iyi 10 ülkesi: