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Dünyanın en iyi 10 turizm ülkesi belli oldu: Türkiye de listede yer alıyor

Dünyanın en iyi 10 turizm ülkesi belli oldu: Türkiye de listede yer alıyor

23:482/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dünyaca ünlü seyahat dergisi Conde Nast Traveler, 2024 yılına ait “Readers' Choice Awards” sonuçlarını açıkladı. Dünyanın dört bir yanından seyahatseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Türkiye en iyi turizm ülkeleri arasında yer aldı. İşte dünyanın en iyi 10 turizm ülkesi ve Türkiye'nin listedeki yeri.

Kültürel mirası, doğal güzellikleri, zengin mutfağı ve misafirperverliğiyle dikkat çeken Türkiye, uluslararası alanda bir kez daha öne çıkmayı başardı. Açıklanan sonuçlar, Türkiye'nin turizmdeki güçlü konumunu pekiştirirken, ülkeye olan ilgiyi de artırdı.

Gezi ve seyahat denildiği zaman akla ilk gelen saygın dergilerinden Conde Nast Traveler düzenlediği 'Readers'Choice Awards'' ankete göre turistler için dünyanın en iyi 10 ülkesi açıklandı. Seyahat severlerin yakından takip ettiği bu liste, gezi trendini belirlerken ayrıca listedeki ülkelere de katma değer sağlıyor.


İşte turistler için dünyanın en iyi 10 ülkesi:

10- Yunanistan – 90.25

9- İrlanda – 90.30

8- Yeni Zelanda – 90.41

7- Vietnam – 90.59

6- Tayland – 90.79

5- İspanya – 90.81



4- İtalya – 90.99

3- Türkiye – 91.25

2- Portekiz – 91.37

1- Japonya – 92.04



#Türkiye
#Dünyanın en iyi turizm ülkeleri
#Conde Nast Traveler
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