e-YDS 1 sınav 18 Ocak 2025 tarihinde uygulandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/1 İngilizce)'na katılan adaylar sınavına ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. e-YDS sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden açıklanacak. Peki, e-YDS 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 e-YDS sonuç sorgulama sayfası ve sonuç tarihi...
Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2025/1 İngilizce) sınavı 18 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sonuç tarihine odaklandı. e-YDS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
2025 E-YDS 1 NE ZAMAN?
ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS/1 başvuru tarihi 3-9 Ocak 2025 arasında alınmıştı. 2025 EYDS 1 sınavı (E-YDS/1 İngilizce) 18 Ocak 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki ÖSYM'ye ait e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak.
E-YDS 1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayınladığı 2025 sınav takvimine göre, e-YDS 2025/1 sınav sonuçları 18 Ocak Cumartesi günü sınavın ardından erişime açılacak. Sonuçlar genellikle sınavdan birkaç saat sonra açıklanıyor.
E-YDS 1 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
E-YDS sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifrelerini kullanarak sınav sonuçlarına kolaylıkla erişebilirler. Ayrıca sonuçlar, ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de sorgulanabilir.
Sorgulama işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:
https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.
Açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girin.
“Sonuç Görüntüle” butonuna tıklayın.
Sınav sonuçlarınız ekranda görüntülenecektir.
E-YDS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Sınav sonuçlarının açıklanma saatiyle ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte, ÖSYM genellikle elektronik sınav sonuçlarını aynı gün içinde paylaşmaktadır. Daha önceki e-YDS sınavlarında sonuçlar, sınavın tamamlanmasının ardından 2-4 saat içinde erişime açılmıştır.
E-YDS sınav sonuçları kaç yıl geçerli?
E-YDS sonuçları, geleneksel YDS sınav sonuçlarıyla aynı geçerlilik süresine sahiptir. Sonuçlar, ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre genellikle 5 yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bazı kurum ve kuruluşlar, dil yeterliliği belgelerinin daha kısa sürede alınmış olmasını şart koşabilir. Bu nedenle, adayların başvuracakları kurumun özel şartlarını kontrol etmeleri önemlidir.