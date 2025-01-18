E-YDS sınav sonuçları kaç yıl geçerli?





E-YDS sonuçları, geleneksel YDS sınav sonuçlarıyla aynı geçerlilik süresine sahiptir. Sonuçlar, ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre genellikle 5 yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bazı kurum ve kuruluşlar, dil yeterliliği belgelerinin daha kısa sürede alınmış olmasını şart koşabilir. Bu nedenle, adayların başvuracakları kurumun özel şartlarını kontrol etmeleri önemlidir.