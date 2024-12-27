Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) memur alımı ilanı yayımladı. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 20 ilde yapılacak olan alımlar için başvuru şartları, kontenjan sayıları, sözlü sınavı tarihi ve sınav konuları belli oldu. Peki EGM memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte EGM hizmetli alımı başvuru detayları.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 42 hizmetli memur alımı için başvuru tarihleri, başvuru şartları ile memur alımı yapılacak iller ve kontenjanları açıklandı. Peki EGM memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte EGM memur alımı başvuru detayları.
EGM hizmetli alımı başvurusu nasıl yapılacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için başvuru koşulları açıklandı. EGM memur alımı içni başvurular genellikle e-Devlet üzerinden "Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ve "Kariyer Kapısı" ( ) adreslerinden çevrimiçi olarak yapılacak.
EGM hizmetli memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Başvurular 06.01.2025 – 17.01.2025 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 17.01.2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Emniyet Genel Müdürlüğü memur alımları hangi illerde yapılacak, kontenjan sayıları nedir?
Adana - (1), Ağrı - (1), Ankara - (16), Antalya - (2), Bilecik - (1), Bolu - (1), Çanakkale - (1), Çankırı - (1), Düzce - (1), Edirne - (1) Hakkari - (1), İstanbul - (4), İzmir - (2), Karaman - (3), Kars - (1), Konya - (1), Malatya - (1), Samsun - (1), Şırnak - (1), Yalova - (1)
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) memur alımı başvuru şartları neler?
EGM merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralaması esas alınmak suretiyle 42 Hizmetli ünvanında personel alımı yapılacaktır.
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.
b) 2024 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
d) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.
f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
g) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir
Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Özel Şartlar
Hizmetli
a) Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.
b)Yapılacak sınav için 01.01.2025 tarihi itibariyle 25 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını tamamlamamış olmak.
2024 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.
- Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinde görüntülenebilecek olup, adaylar başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilecektir.
- Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların “Başvuru Bilgilerini İçeren Belge ve T.C. Kimlik Kartlarını” yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
- Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adayların;
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c) Genel yetenek ve genel kültürü,
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.
EGM memur alımı sözlü sınavı nasıl olacak sınav yeri ve konuları nedir?
Kesin Başarı Listesi
- Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (2024 yılı KPSS-P94) puanı ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
- Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
- Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.