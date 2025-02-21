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Canan Karatay "Çok şiddetli alerjiyi gösterir" diyerek kış aylarında artış gösteren cilt sorununa dikkat çekti

Canan Karatay "Çok şiddetli alerjiyi gösterir" diyerek kış aylarında artış gösteren cilt sorununa dikkat çekti

16:4021/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Çevresel ve immünolojk faktörlerle derinin bariyeri fonksiyonlarının bozulması sonucu oluşan Atopik dermatit (egzama) çok yaygın görülen bir cilt sorunudur. Prof. Dr. Canan Karatay geçtğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabında yayınladığı videoda egzama hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karatay egzamanın bir başılıklık sorunu olduğuna dikkat çekerek egzamanın nasıl önleneceğini açıkladı. İşte egzamaya neden olan alerjenler ve önlenmesi için yapılması gerekenler...

Kaşıntı alerjiyi gösterir


Egzamada temel neden vücudun bağışıklık sisteminin bozulmasıdır. Vücudumuzda bariyer olan sağlıklı olan mikrobiyomların ve miko biyomların azalmasından kaynaklanır. Çok şiddetli bir alerjiyi gösteriyor.

Alerji neden oluyor?


Alerji pestisistlerden, çamaşır deterjanlarından, yastık yüzündeki kimyasallardan oluyor. Vücuda bunlar temas ettiği zaman keratin dediğimiz yapı bozuluyor ve kaşıntı oluşuyor. Kaşıntı çok ciddi bir alerjinin belirtisidir.


Egzamalar arttı


Pandemi döneminde kola vurulan sıvılardan sonra egzamalar da, sedef de arttı. Bağışıklık sistemi çöktü.

Egzamayı önlemek için ne yapmalıyız?


Bağışıklık sistemini zayıflatmamamız lazım. Cildimizin bağışıklığını çökerten çevresel toksinler, böcek ilaçlarıdır, tarım ilaçlarıdır, tarım zehirleridir, deterjanlardır, güzellik losyonlarıdır, güzellik kremalarıdır. Bunlardan uzak duracağız.

Egzama nasıl anlaşılır?


Kaşıntımız arttığı zaman dikkat edeceğiz "ne zaman arttı?" diye. Yapılan araştırmalara göre evde temizlik yağpıldığı zaman kaşıntıların arttığı görüldü. Çünkü bunlar reaksiyon meydana getiriyor. Bunlar kimyasal toksinlerdir.

Bilinki vücudunuzda müsilaj var!


Eğer kaşıntınız artarsa veya sedef varsa bilinki cildinizde ve vücudunuzda müsilaj vardır. Hastalanmamak için temizlik malzemeleri, kokular çok arttı. Bunlar denizde nasıl müsilaj oluyorsa insan vücudunda da müsilaja neden olur.

Kaşıntılar, zona, sedef tüm hepsi müsilajı gösterir. Bağışıklık sisteminin zayıfladığını, otoimmün hastalıkların arttığını gösterir.

Kullandığımız bütün deterjanların içinde bulunan metil bromür zehirdir. Ciltteki sorunlara neden olan metil bromürdür. Kaşıntılı oluşumlar ortaya çıkarır.

Ne yapılmalı?


Mümkün olduğu kadar su bazlı, oksijen bazlı temizlik malzemelerini kullanmaya dikkat edelim. İngiliz karbonatı, sirke ile temizlik yapalım.

Sağlıklı besleneceğiz, su içeceğiz, vücudumuzu alkali yapacağız, bikarbonatlı, sirkeli, limonlu su içeceğiz. Kaşıntılı bölgeye sirkeli veya bikarbonatlı su sürebiliriz. Sirkeli su o bölgenin kaşıntısını azaltır ve gelişmekte olan kök hücrelerin beslenmesine sebep olur.

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