EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Yeni kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE iş yeri konut kira artış oranı hesaplama

Ekim ayında uygulanacak kira artış oranı için geri sayım başladı. TÜİK’in Eylül 2025 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte ev sahipleri ve kiracılar için geçerli olacak zam oranı netleşecek. Peki, kira artışı ne kadar olacak? İşte detaylar ve örnek hesaplama…

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU? 2025 Ekim ayı kira zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Eylül ayı enflasyon rakamları ile netlik kazanacak. Ekim ayı kira artış oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü belli olacak.

YILBAŞINDAN BU YANA KİRA ARTIŞ ORANLARI Ocak: 56,35 Şubat: 53,83 Mart: 51,26 Nisan: 48,73 Mayıs: 45,80 Haziran: 43,23 Ağustos: 41,13 Eylül: 39.62