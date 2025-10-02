Yeni Şafak
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Yeni kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE iş yeri konut kira artış oranı hesaplama

11:312/10/2025, Perşembe
Ekim ayında uygulanacak kira artış oranı için geri sayım başladı. TÜİK’in Eylül 2025 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte ev sahipleri ve kiracılar için geçerli olacak zam oranı netleşecek. Peki, kira artışı ne kadar olacak? İşte detaylar ve örnek hesaplama…

Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği ekim ayı kira artış oranı, TÜFE verileriyle belirlenecek. TÜİK’in Eylül 2025 enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından ekimde geçerli olacak zam oranı ortaya çıkacak. Peki, kira artış oranı yüzde kaç olacak?

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

2025 Ekim ayı kira zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Eylül ayı enflasyon rakamları ile netlik kazanacak. Ekim ayı kira artış oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü belli olacak.

YILBAŞINDAN BU YANA KİRA ARTIŞ ORANLARI

 Ocak: 56,35

 Şubat: 53,83

 Mart: 51,26

 Nisan: 48,73

 Mayıs: 45,80

 Haziran: 43,23

 Ağustos: 41,13

 Eylül: 39.62

ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025

* Örnek Konut Kirası: 30.000 TL

* Kira Artış Oranı: 41,13

* 2025 Kira Artış Tutarı: 12,339

* 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 42,339

Yeni kira bedeli:

10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL

