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Elektriğe yeni zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Elektriğe yeni zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

12:379/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Bayraktar, "Elektriğe yeni zam gelecek mi? Elektrik fatura desteği devam edecek mi" sorularını yanıtladı. İşte açıklamanın detayları.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.



ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?


Bakan Bayraktar, elektriğe zam konusuna ilişkin soruya "Elektrik fiyarlarına yeni bir zam planlanmıyor, devlet faturaların yarısını karşılamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"DEVLET DESTEĞİ SÜRECEK"


Nisan ayında elektrikte konut abonelerine yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10 ve tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4 oranında zam yapılmıştı. Bayraktar yaptığı açıklamada, elektriğe yeni zam düşünmediklerini, devletin faturaların yarısını karşılamaya devam ettiğini söyledi.

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