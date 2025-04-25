25 Nisan’da İstanbu başta olmak üzere çeşitli illerde bugün belirli süreler boyunca elektrik kesintileri yaşanacak.İstanbul’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından açıklanan elektrik kesinti listesi ile araştırılıyor. İstanbul (BEDAŞ-AYEDAŞ), İzmir GDZ ELEKTRİK, Muğla, Aksaray elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ile ve ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte 25 Nisan 2025 Cuma güncel elektrik kesintisi sorgulama ekranı!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 25 Nisan Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. İZMİR'da 25 Nisan Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. Aksaray ve Muğla genelinde 25 Nisan 2025 Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı.
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-04-25 02:00:00 - 02:30:00
Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah sk / BAHÇEKÖY MERKEZ mah sk / BAHÇEKÖY YENİ mah sk / DEMİRCİKÖY mah sk / GARİPÇE mah sk / GÜMÜŞDERE mah sk / KEMER mah sk / KISIRKAYA mah sk / KOCATAŞ mah sk / KUMKÖY mah sk / MADEN mah sk / MERKEZ mah sk / RUMELİ KAVAĞI mah sk / RUMELİFENERİ mah sk / TARABYA mah sk / USKUMRUKÖY mah sk / YENİ mah sk / ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 25/04/2025 02:00:00 - 25/04/2025 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-04-25 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, DEREİÇİ., ERTUĞRUL, KUĞU sk bölgelerinde 25/04/2025 09:00:00 - 25/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2025-04-25 2025-04-25 09:00:00.483-2025-04-25 17:00:00.153 saatleri arasında Karaburç; İsimsiz16, SARIYER, İsimsiz294, İsimsiz295, İsimsiz297, İsimsiz298, İsimsiz299, İsimsiz148, İsimsiz300, İsimsiz149, SARIYER, İsimsiz302, İsimsiz303, İsimsiz304, ÇAMGEÇİDİ, İsimsiz306, İsimsiz307, ÇAMGEÇİDİ, Karaburc Koyu İç Yolu, Karaburç Koyu İç Yolu, Çamgecidi, ÇAMGEÇİDİ, KARABOĞAZ, ÇAMGEÇİDİ, İsimsiz118, İsimsiz271, İsimsiz269, İsimsiz241, KARABOĞAZ, İsimsiz234, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ, İsimsiz231, İsimsiz229, İsimsiz226, KARABOĞAZ, İsimsiz218, SAKARYA, İsimsiz216, SAKARYA, SAKARYA, İsimsiz213, SAKARYA, İsimsiz211, İsimsiz206, İsimsiz203, İsimsiz199, PALAMUT ARASI, KARABOĞAZ, İsimsiz156, İsimsiz153, İsimsiz152, İsimsiz150, İsimsiz146, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz143, KARABURÇ, İsimsiz141, İsimsiz140, İsimsiz139, İsimsiz138, İsimsiz137, İsimsiz136, KARABURÇ, SAKARYA, İsimsiz131, KARABOĞAZ, SAKARYA, SAKARYA, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124, KARABURÇ, İsimsiz121, KARABURÇ, İsimsiz119, İsimsiz117, İsimsiz116, İsimsiz115, İsimsiz114, KARABURÇ, İsimsiz276, ÇAMGEÇİDİ, İsimsiz279, ÇAMGEÇİDİ, AKÇAPINAR, AKÇAPINAR, ÇAMGEÇİDİ, AKÇAPINAR, SARIYER, AKÇAPINAR, İsimsiz289, SARIYER, İsimsiz147, İsimsiz291, İsimsiz112, KARABURÇ, İsimsiz110, İsimsiz108, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz102, İsimsiz101, KARABURÇ, SINIRBAŞI, SINIRBAŞI, BAĞARASI, BAĞARASI, İsimsiz48, BAĞARASI, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, ÇAMGEÇİDİ, BAĞARASI, İsimsiz3, İsimsiz2, KARABOĞAZ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2025-04-25 2025-04-25 09:00:00.483-2025-04-25 17:00:00.153 saatleri arasında Çayağzı; SAKARYA, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2025-04-25 2025-04-25 09:30:00.104-2025-04-25 16:00:00.739 saatleri arasında Yenişehir; KOCAOVA, İsimsiz61, İsimsiz64, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz60 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2025-04-25 2025-04-25 09:30:00.104-2025-04-25 16:00:00.739 saatleri arasında Umurcalı; , İsimsiz49, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz119, KOCAOVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.
İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2025-04-25 2025-04-25 09:00:00.527-2025-04-25 15:00:00.107 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz37, , İsimsiz48, İsimsiz30, İsimsiz39, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2025-04-25 2025-04-25 09:00:00.527-2025-04-25 15:00:00.107 saatleri arasında Mahmutlar; İsimsiz11, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2025-04-25 2025-04-25 09:00:00.538-2025-04-25 15:00:00.788 saatleri arasında Dedebaşı; Ali Alp Böke Cd., 6113/1. Sk., 6113. Sk., 6053. Sk., , Ordu Blv., 6131/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MENTEŞE / MUĞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kötekli Mh. ( 201. Sk. 204. Sk. 51. Sk. 222. Sk. 206. Sk. Muğla Fethiye Yolu 228. Sk. 226. Sk. 224. Sk. 220. Sk. 219. Sk. 63. Sk. 61. Sk. 59. Sk. 57. Sk. 50. Cd. 229. Sk. 227. Sk. 55. Sk. 225. Sk. 223. Sk. 221. Sk. 218. Sk. 217. Sk. 216. Sk. 214. Sk. 212. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 202. Sk. 200. Sk. 54. Cd. 56. Cd. 53. Sk. )
Emirbeyazıt Mh. ( Çevre Yolu Blv. )
Akkaya Mh.
Muslihittin Mh.
Kesinti ID : 3242196
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aksaray’da 3 saatlik elektrik kesintisi
MEDAŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 27 Nisan 2025 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve aynı gün 13.00’te sona erecek. Planlanan çalışmaların erken tamamlanması durumunda ise elektriğin daha erken verilebileceği bildirildi.
Kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde sıralandı:
Yeşiltepe Beldesi – Çalışkan Mahallesi:
•Şehit Kazım Ay Sokak
Yeşiltepe Beldesi – Fatih Mahallesi:
•Hilal Sokak
•Şehit Mehmet Uz Caddesi
•Şehit Dursun Çetin Caddesi
•Şehit Ömer Deniz Caddesi
•Aksaray Caddesi
•Koçaş Tarım İşletmeleri Küme Evleri
•Bilinmeyen 107, 124, 109, 105, 86, 87 ve 137 Sokaklar
Yeşiltepe Beldesi – Hürriyet Mahallesi:
•Şehit Atilla Mutlu Sokak
MEDAŞ, vatandaşların kesintiden kaynaklanabilecek mağduriyetlere karşı önlem almaları gerektiğini hatırlatarak, çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanması için sahada ekiplerin hazır bulunacağını belirtti.
Vatandaşlara Uyarı:
Elektrik kesintisinin planlı bir şekilde gerçekleşeceği ve erken tamamlanma ihtimali bulunduğu için, vatandaşların kesinti saatlerini dikkate alarak elektrikle çalışan cihazlarını ve günlük planlarını buna göre ayarlamaları tavsiye ediliyor.