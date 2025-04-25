Aksaray’da 3 saatlik elektrik kesintisi





MEDAŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 27 Nisan 2025 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve aynı gün 13.00’te sona erecek. Planlanan çalışmaların erken tamamlanması durumunda ise elektriğin daha erken verilebileceği bildirildi.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde sıralandı:

Yeşiltepe Beldesi – Çalışkan Mahallesi:

•Şehit Kazım Ay Sokak

Yeşiltepe Beldesi – Fatih Mahallesi:

•Hilal Sokak

•Şehit Mehmet Uz Caddesi

•Şehit Dursun Çetin Caddesi

•Şehit Ömer Deniz Caddesi

•Aksaray Caddesi

•Koçaş Tarım İşletmeleri Küme Evleri

•Bilinmeyen 107, 124, 109, 105, 86, 87 ve 137 Sokaklar

Yeşiltepe Beldesi – Hürriyet Mahallesi:

•Şehit Atilla Mutlu Sokak

MEDAŞ, vatandaşların kesintiden kaynaklanabilecek mağduriyetlere karşı önlem almaları gerektiğini hatırlatarak, çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanması için sahada ekiplerin hazır bulunacağını belirtti.

Vatandaşlara Uyarı:

Elektrik kesintisinin planlı bir şekilde gerçekleşeceği ve erken tamamlanma ihtimali bulunduğu için, vatandaşların kesinti saatlerini dikkate alarak elektrikle çalışan cihazlarını ve günlük planlarını buna göre ayarlamaları tavsiye ediliyor.