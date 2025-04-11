İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin belirli bölgelerinde geçici kesintiler olabileceğini duyurdu. Kent sakinleri arıza sorgulama ekranı üzerinden kesinti detaylarına ulaşabilecek. İşte 11 Nisan 2025 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BEDAŞ ve AYEDAŞ kurumları tarafından İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintisinin hangi ilçeleri kapsayacağına dair bilgiler ise güncel olarak paylaşılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji akışının normale dönmesi bekleniyor. İşte 11 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfası...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 11 Nisan Cuma İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ