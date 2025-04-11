BEDAŞ ve AYEDAŞ kurumları tarafından İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintisinin hangi ilçeleri kapsayacağına dair bilgiler ise güncel olarak paylaşılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji akışının normale dönmesi bekleniyor. İşte 11 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfası...