Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Hangi ilçelerde elektrikler kesildi? BEDAŞ-AYEDAŞ 11 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

Hangi ilçelerde elektrikler kesildi? BEDAŞ-AYEDAŞ 11 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

15:2311/04/2025, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin belirli bölgelerinde geçici kesintiler olabileceğini duyurdu. Kent sakinleri arıza sorgulama ekranı üzerinden kesinti detaylarına ulaşabilecek. İşte 11 Nisan 2025 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

BEDAŞ ve AYEDAŞ kurumları tarafından İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintisinin hangi ilçeleri kapsayacağına dair bilgiler ise güncel olarak paylaşılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji akışının normale dönmesi bekleniyor. İşte 11 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfası...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?


Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 11 Nisan Cuma İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?


Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..


İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?


AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

#elektrik kesintisi
#bedaş
#ayedaş
#istanbul elektrik kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri