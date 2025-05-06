Emekli banka promosyonları güncellendi: Dilekçesini veren mayıs listesi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB promosyon...

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi sürdürmesi zorunludur. Maaşlarını bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka mağazalarından veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor. Promosyon bireysel emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon bölünmüş maaş ve yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Bankalara 3 yıl boyunca bir bu promosyonları vermek isteyen emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.