Emekli banka promosyonları güncellendi: Dilekçesini veren mayıs listesi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB promosyon...

Emeklilere yönelik banka promosyonları Mayıs ayında da güncellenmeye devam ediyor. Maaşını belirli bankalara taşıyan emekliler, taahhüt karşılığında 12 bin TL'den 27 bin TL'ye kadar ulaşan promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Bankaların sunduğu kampanya tutarları ve ek avantajlar ise maaş miktarına ve başvuru şartlarına göre farklılık gösteriyor.
Mayıs ayıyla birlikte emeklilerin banka promosyonlarına ilgisi artarken, kamu ve özel bankalar arasındaki teklif farkı dikkat çekiyor. Kamu bankaları 12 bin TL’den başlayan ödemeler sunarken, özel bankalarda promosyon tutarları 20 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor. Emekli maaşını taşıyanlara sunulan ek ödemeler, banka tercihini doğrudan etkiliyor.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi sürdürmesi zorunludur. Maaşlarını bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka mağazalarından veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor. Promosyon bireysel emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon bölünmüş maaş ve yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Bankalara 3 yıl boyunca bir bu promosyonları vermek isteyen emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.
BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?
Bankaların promosyon tutarlarında değişiklik gösteriliyor.
İşte bankaların güncel emeklilik promosyon miktarı;
ALBARAKA TÜRK
Banka 2025 yılı emeklilik promosyon tutarı "20.000 TL'ye Varan Ödül!" şeklinde duyuruldu.
ŞEKERBANK
Banka 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
DENİZBANK
DenizBank "Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon !" duyurusu ile 2025 yılı promosyon miktarını açıkladı.
QNB FİNANSBANK
Banka internet sitesinde yapılan duyuruda "15.000 TL'ye varan nakit promosyonu ve QNB Emeklilik kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik kredi ödülü" denildi.
YAPI KREDİ
Bankanın ilgili açıklamasında şu ödemelere yer verilmiştir: 1 Mart 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında kayıtlı olanlar arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkânı sunuluyor. Ayrıca "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplam aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme imkanında.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka ile alandan 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkânı sunuluyor.
İŞ BANKASI
İŞ Bankası 2025 promosyon tutarı "SGK Emeklisi Maaş müşterilerine Özel 14.000 TL'ye Varan Promosyon" şeklinde duyurdu.
AKBANK
SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL'ye varan ödül fırsatı. 15.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" talimatı ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.
ING
Banka emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL'ye varan nakit promosyonu sunuyor.
TEB
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıldı" denildi.