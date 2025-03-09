Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak artışta sona gelindi. Emekli ikramiyesi yeni haftada netleşecek. 3 bin lira olan bayram ikramiyesine yüzde 33'lük artış yapılması bekleniyor. Düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak. 1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

1 /8 Emeklinin bayram ikramiyesi artıyor. Emekli ikramiyesinde artış için yasal düzenleme gerekiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte birçok hak sahibinin yararlandığı ikramiyelerde yeni çalışma yapılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulmuştu. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2 /8 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı toplantıda ekonomi bürokratları ikramiyede gerçekleştirilecek artışın bütçeye getireceği ek maliyete ilişkin etki analizini ortaya koydu.

3 /8 Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin çalışma 10 Mart görüşülecek. İkramiyelerin 4 bin lira civarına yükseltilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50 oranındaki artışla 3 bin liraya yükselen bayram ikramiyeleri için bu yıl yapılacak zam tutarı açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin artırılması yönünde çalışmalar yapıldığını açıklamıştı.

4 /8 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı. 2025 Ramazan Bayramı öncesinde ise ödemelerin 24-28 Mart haftasında yapılacağı bekleniyor. İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak. Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak.

5 /8 BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLRE ÖDENİR? Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir.

6 /8 Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

7 /8 DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

