Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca emekli, 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin ödeme tarihini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olarak ödenen ikramiyeler, 2025 itibarıyla yüzde 33 artışla 4 bin TL’ye yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Ödemelerin bayramdan önce, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında tahsis numaralarına göre hesaplara yatırılması bekleniyor.

1 /7 Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekliye ödenecek bayram ikramiyesi için süreç hızlandı. 2025 yılında yüzde 33 artırılarak 4.000 TL’ye yükseltilen ikramiye, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, gaziler, şehit yakınları ve belirli özel statüdeki hak sahiplerine de yatırılacak. Ödeme takvimi tahsis numarasına göre belirlenecek ve bayramdan önce hesaplara geçecek.

2 /7 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 BELLİ OLDU AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

3 /7 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın ardından emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli olacak.

4 /7 Son olarak geçtiğimiz yıl 16 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihlerinde yatırılmıştı. Bu yıl da ikramiyelerin bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

5 /7 Bu yılda benzer şekilde ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak.

6 /7 SADECE EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK 16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.