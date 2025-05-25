2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi, yapılan yasal düzenleme ile 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi. Milyonlarca emekliye bayram öncesi ikramiyeleri hesaplara yatırılacak. (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ödeme yapacak. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte SGK ve Bağkur emeklisi ikramiye ödeme tarihleri.

1 /7 Emekli bayram ikramiyesi, Türkiye'de emeklilere her yıl iki dini bayram (Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı) öncesinde ödenen ek bir maddi destektir. İlk olarak 2018 yılında başlatılan bu uygulama, emeklilerin bayram dönemlerindeki harcamalarına katkıda bulunmayı amaçlar. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SGK ve Bağkur emeklisi ikramiye ödeme tarihleri.

2 /7 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ikramiyeleri, 2 Haziran’dan itibaren banka hesaplarına aktarılacak. Ödemelerin 4 Haziran’a kadar tamamlanması planlanıyor.

3 /7 Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi tutarı belli oldu! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

4 /7 2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

5 /7 Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

6 /7 Kimler bayram ikramiyesi alacak Emeklilerin yanı Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller de ikramiye alabilecek.