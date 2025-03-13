EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: 4A 4B 4C SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. 2025 yılı itibarıyla yüzde 33,3 artırılan bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlendi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, zamlı emekli ikramiyesini de içeren düzenlemenin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanlar da bu ödemeden yararlanacak. Peki 4A 4B 4C SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
"4A 4B 4C SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli, 2025 yılı Ramazan Bayramı’nda ödenecek ikramiyelerin hesaplara ne zaman yatacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi, bu yıl yüzde 33,3 artırılarak 4 bin TL’ye çıkarıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamasıyla netleşen tutarın ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar da ikramiyeden faydalanacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Açıklanan emekli ikramiyesinde bir güncelleme yapılıp yapılmayacağının sorulduğu Işıkhan, "Rakam netleşti zaten, güncelleme söz konusu değil." cevabını verdi.
Bayram ikramiyesinin miktarına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Işıkhan, "Belirli bir disiplin içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir olay. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun." yanıtını verdi.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL OLDU
16 milyona yakın emeklinin merakla beklediği 2025 emekli bayram ikramiyesi tutarı netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
‘’Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun.’’
Buna göre emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramlarında 4’er bin TL ikramiye verilecek. Yani emekliler, bu yıl toplam 8 bin TL ödeme alacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan toplantılarda Hazine ve Maliye yönetiminin bütçe dengelerinin korunması yönündeki hassasiyeti de göz önünde bulundurularak alternatifli bir çalışma sunuldu.
TEKLİF MECLİS'TE
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, önümüzdeki hafta kanun teklifi yasalaştırılırsa emekliler, 27-28 Mart'a denk gelen Perşembe ve Cuma günü, ikramiyelerini almış olacaklar. Kesin tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yada SGK tarafından açıklanacak.
İki bayramda verilecek bin’er TL’lik ikramiyeler bütçeye 32 milyar TL’lik ek yük getiriyor. İkramiyelerin karşılığı, kamu bina-araç alım, kiralamadan tasarruf edilerek sağlandı. İki bayramda emeklilere ödenecek 8’er bin TL’nin bütçeye getireceği yük toplam 127 milyar TL. Bu kaynak karşılık ayrılarak SGK hesaplarına aktarılacak.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.