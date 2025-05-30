EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: 4000 TL Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emekli vatandaşlar bayram ikramiyesi takvimini merakla bekliyor. Bu yıl yüzde 33'lük artışla 4.000 TL’ye çıkarılan bayram ikramiyeleri, sadece emeklileri değil, aynı zamanda çeşitli sosyal güvenlik kapsamında ödeme alan milyonlarca vatandaşı da ilgilendiriyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra şehit yakınları, gaziler ve malulen emekli olanlar da bu ödemeden yararlanabilecek. Hükümetin belirleyeceği ödeme tarihleri, bayram öncesi gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor.

1 /5 Kurban Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi ödemelerine dair beklentiler artıyor. 2025 yılında 4.000 TL’ye yükseltilen ikramiyelerin hesaplara ne zaman yatırılacağı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının yanı sıra farklı sosyal hak sahiplerinin de gündeminde. Bayram öncesi ekonomik nefes olacak ikramiye ödemeleriyle ilgili resmi açıklama için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelecek duyuruda. Peki, emeklilerin 4.000 TL’lik bayram ikramiyesi hangi tarihte hesaplara yatacak?

2 /5 2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.

3 /5 2025 Kurban Bayramı öncesinde ise 26 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor. İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

4 /5 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl yüzde 33.33’lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak.