EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİH AÇIKLAMASI: Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2025?

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin gözü dört gözle beklenen bayram ikramiyesi ödemelerinde. Bu yıl yüzde 33 oranında artırılarak 4 bin TL’ye yükseltilen bayram ikramiyesi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekliye ikinci kez ödenecek. Toplamda 8 bin TL’ye ulaşan ikramiyenin ikinci bölümü, bayram öncesi hesaplara yatırılacak. Peki, 4000 TL’lik bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi ve son gelişmeler…
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili takvim netleşiyor. 2025 yılında artırılarak 4 bin TL’ye çıkarılan emekli bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı’nın ardından ikinci kez Kurban Bayramı öncesinde ödenecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, bu ödeme ile birlikte toplamda 8 bin TL ikramiye almış olacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte detaylar ve güncel ödeme bilgileri...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı. 2025 Kurban Bayramı öncesinde tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.
İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak. Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ise 2-5 Haziran 2025 tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?
Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.
Dul yetim maaşı alanlar hisselerine göre emekli ikramiyesi alabilecek. Buna göre, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında ikramiye alacak.
2018-2024 DÖNEMİNDE TOPLAM 252 MİLYAR LİRA ÖDENDİ
Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.