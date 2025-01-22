Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül sıralandı! En az yüzde 33 oranında zam: 16.6 milyon emekli, dul ve yetim maaşı alanlar...

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen 3 bin liralık ikramiyeye en az yüzde 33 oranında zam yapılması gündemde. Üzerinde durulan 3 formüle göre, bayram ikramiyesinin 4 bin, 4 bin 500 veya 5 bin lira olması için etki analizi çalışmalarına başlandı.

1 /8 Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, gözler emekli bayram ikramiyesine çevrildi. Emekli vatandaşlar, ikramiyenin ne zaman ve ne kadar ödeneceğini merak ederken, diğer vatandaşlar ise bayram ikramiyesinin kimlere verileceğini araştırıyor.

2 /8 Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen 3 bin liralık ikramiyeye en az yüzde 33 oranında zam yapılması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının etki analizlerini hazırlamaya başladıkları öğrenildi.

3 /8 Edinilen bilgiye göre bayramlarda emekliler ile dul-yetim ve yaşlılık aylığı alanlara ödenen ikramiyenin yükseltilmesi için masada 3 senaryo var. Buna göre 4 bin lira, 4 bin 500 lira ve 5 bin lira seçenekleri incelenecek. Hazine olanakları ölçüsünde emekli ikramiyesinde artış sağlanacak.

4 /8 16.6 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK 16.6 milyon emekli, 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerini 24-28 Mart tarihlerinde alacak.

5 /8 Geçen yıl iki bayram için toplamda 6 bin lira olan ikramiyenin bu yıl 8-10 bin lira olması bekleniyor. Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından bu yana yılda iki defa veriliyor.

6 /8 Emekliler bu yıl da mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan, Kurban Bayramı da 6-9 Haziran'da idrak edilecek.

7 /8 28 MARTTA HESABA YATIRILMASI BEKLENİYOR Emeklilerin ilk bayram ikramiyelerinin 28 Mart Cuma gününe kadar hesaplarına yatırılması bekleniyor.