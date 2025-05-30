EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ: Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi takvimi netlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı açıklamayla birlikte, 4.000 TL tutarındaki ikramiyelerin ödeme tarihleri açıklandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin yanı sıra hak sahipleri de bu ödemelerden yararlanacak. Bayram öncesi yapılacak bu ödeme, hem emeklilerin hem de yakınlarının yüzünü güldürecek.

1 /6 Bayram öncesi emeklilere müjde geldi! 2025 Kurban Bayramı öncesinde 4.000 TL’lik bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekli ve hak sahibini ilgilendiren takvimi duyurdu. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra malullük ve ölüm aylığı alanlar da ödemelerden faydalanacak.

2 /6 2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı.

3 /6 Işıkhan açıklamasında, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek." ifadelerinde bulundu. Buna göre; 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında yatırılacak.

4 /6 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.

5 /6 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl yüzde 33.33’lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak.