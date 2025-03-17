Meclis'te bu hafta emekliler için önemli bir mesai yürütülecek. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasını öngören teklif, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 15,5 milyon emekliyi ilgilendiren SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) bayram ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında tüm detaylar.
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Meclis süreci devam ederken milyonlarca emeklinin gözleri ödeme tarihleri üzerinde yoğunlaştı.
TEKLİFİN BU HAFTA YASALAŞMASI BEKLENİYOR
Emeklilerin gözü bu hafta Meclis'te olacak. Bayrama ikramiyelerini 4 bin liraya yükselten düzenleme, Genel Kurul gündemine gelecek. 3 bin olan bayram ikramiyesi, yüzde 33'lük zamla 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Geçtiğimiz hafta Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen teklif, komisyonda kabul edilmişti. Salı günü ise Genel Kurul gündeminde olacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Düzenlemenin bu hafta yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte bayram ikramiyesi için ödemelerin en geç 24-28 mart haftasında yapılması bekleniyor.
Emeklilerin mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyelerine bin liralık bir artış yapıldı ve ikramiyeler 4 bin liraya çıkarıldı. 1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alacak.
Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. Örneğin eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2 bin lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 3 bin lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise bin lira ikramiye yatırılacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.