EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?





Zamlı bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Düzenlemenin bu hafta yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte bayram ikramiyesi için ödemelerin en geç 24-28 mart haftasında yapılması bekleniyor.

Emeklilerin mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyelerine bin liralık bir artış yapıldı ve ikramiyeler 4 bin liraya çıkarıldı. 1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alacak.



