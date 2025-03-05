EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılı Ramazan Bayramı emekli ikramiyesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Geçen yıl yüzde 50 oranında bir artış yapılmış ve emekli ikramiyesi 3 bin TL’ye yükselmişti. Bu yıl için henüz bir zam yapılmadı ancak emekli maaşı artışına paralel olarak bayram ikramiyesi de artabilir. Eğer maaş zammı yüzde 15,75 olarak gerçekleşirse, bayram ikramiyesi 3 bin 472 TL olarak ödenecek.