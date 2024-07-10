"Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, Temmuz'da ödenecek mi 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Zamlı memur ve emekli maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Bu gelişmenin ardından emeklilere maaş farkı ödeme konusu merak konusu oldu. Peki, emekli maaş farkları ne zaman verilecek? İşte detaylar...

1 / 6 "Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, Temmuz'da ödenecek mi 2024? 14 günlük memur maaş farkı ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu açıklamanın ardından bedelli askerlikten kıdem tazminatı tavanına kadar pek çok kalemin değiştiği görüldü. Öte yandan, emekli maaş farkı ödemeleriyle ilgili son durum ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

2 / 6 ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK? Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

3 / 6 Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

4 / 6 Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz itibarıyla alacak.

5 / 6 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU? İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4 enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3'ü buldu.