EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? SSK-BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yeni maaş tahmini belli oldu mu?

2025 Temmuz ayı yaklaşırken, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da gündemin sıcak başlıkları arasında yer alıyor. 3 Haziran’da açıklanan Mayıs ayı TÜFE verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık zam oranını belirleyecek son veri Temmuz başında gelecek. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Emeklilerin gözü Temmuz zammında! TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak 6 aylık artışın önemli kısmı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş hesapları yapılmaya başlandı. Beklentilere göre zam oranı %25’in üzerine çıkabilir. Peki, yeni maaş tablolarında en düşük emekli aylığı kaç TL olacak?
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşlarının zam oranı, Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da yüzde 3, Mayıs'ta yüzde 1.53 artış gösterdi. Bu verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kümülatif zam oranı şimdiden yüzde 15.09'a ulaştı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15.09, memur ve memur emeklileri yüzde 14 oranında zammı şimdiden hak ettiler. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Zam oranı Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerinin akabinde belli olacak.
AYLIK ENFLASYONDA SÜRPRİZ
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon mayısta yıllık bazda 35,41, aylık bazda ise yüzde 1.53 olarak belirlendi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre mayısta aylık enflasyonun yüzde 2.10, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise aylık enflasyonun yüzde 2.36 oranında gerçekleşmesi bekleniyordu. Böylelikle enflasyon rakamı beklentilerin çok altında gelmiş oldu.
TEMMUZDA ENFLASYON NE OLUR?
Peki son rakamların ardından memur ve emeklilere ne kadar zam olacak? En düşük emekli aylığı için beklentiler ne? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz açıklamalarda bulundu: “2025 yılı I. Döneminin tamamlanması için geriye sadece Haziran ayı kaldı. Enflasyonda ilk 5 ayda yüzde 15,09 oranı kesinleşti. Merkez Bankası’nın mayıs ayında açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,77 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti. Buna göre hesaplarsak 2025 yılı ilk 6 ayında enflasyon %17,13 çıkacaktır.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 FARKLI SENARYO
Hatta burada haziran ayı için 4 farklı enflasyon tahmini yaparsak; Haziran ayı enflasyonu %0,50 olursa 2025’in I. Dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %15,67 olacaktır. Haziran ayı enflasyonu %1,00 olursa 2025’in I. Dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %16,24 olacaktır.
Haziran ayı enflasyonu %1,50 olursa 2025’in I. Dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %16,81 seviyesinde gerçekleşecektir.
Haziran ayı enflasyonu %2,00 olursa ilk 6 ay için SSK ve Bağkur emeklilerine %17,39 zam farkı doğacaktır.
MERKEZ BANKASI ANKETİNE GÖRE TAHMİNİ ZAM ORANI
Yılda iki defa ocak ve temmuz aylarında emekli maaş farkları hesaplanmaktadır. Hesap ise belirlenen TÜFE oranı üzerinden yapılıyor. Burada emeklilerimiz için ilk altı aylık verinin tamamlanmasına çok az bir süre kaldı. Eğer Merkez Bankası anketi üzerinden değerlendirirsek SSK ve Bağkur emeklilerine zam farkı %17,13 olacaktır. Tahminlerim doğrultusunda bu veri biraz daha düşecektir. Önümüzdeki günlerde haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanınca enflasyon tahminleri de değişecektir. Yıl sonu için Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerinin tutacağını değerlendiriyorum.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM İÇİN 4 FARKLI SENARYO!
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme devreye giriyor. 7.dönem toplu sözleşmesinde 2025 ilk yarıyılı için %6 ikinci yarıyılı için ise %5 üzerinden anlaşma sağlanmıştı. Mayıs itibarıyla memur ve memur emeklilerine kesinleşen zam farkı %14 oldu. Haziran ayı için dörtlü tahmin formülünü burada da çalıştırabiliriz.
Haziran ayı enflasyonu %0,50 olursa memur ve memur emeklisine zam oranı %14,58 olacaktır. Haziran ayı enflasyonu %1,00 olursa 2025’in ilk yarıyılı için memur ve memur emeklisine zam oranı %15,14 olacaktır. Haziran ayı enflasyonu %1,50 olursa zam oranı %15,71 çıkacaktır.
Eğer haziran ayı enflasyonu %2,00 olursa zam farkı %16,28 olacaktır.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
Örnek verdiğimiz dörtlü formüle göre en düşük emekli maaşı 14.469 TL seviyesinden 16.736 TL ile 16.985 TL aralığına çıkacaktır. Tabi en düşük emekli maaşı artışı için bir yasal düzenleme gerektiğini hatırlatmak isterim.”