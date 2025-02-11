Emekli maaş zammı sonrası müjde duyuruldu! 27.000 TL'ye kadar yükseldi: 14.469 TL taban maaşı alan 4A, 4B, 4C emeklisine...

Bankalar, emekli maaşını taşımak isteyen müşterilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Şubat 2025 itibarıyla promosyon ödemeleri 12 bin TL ile 20 bin TL arasında değişirken, ek avantajlar da sunuluyor. Kamu ve özel bankalar, müşteri çekmek için rekabeti artırırken, emekliler en yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden veya doğrudan bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi?
2025 yılı itibarıyla emekli maaş promosyonlarında güncellemeler yapıldı. Geçtiğimiz yıl kamu bankaları 8 bin ile 12 bin TL arasında ödeme yaparken, özel bankalar bu rakamı 21 bin TL’ye kadar çıkarmıştı. Yeni dönemde kamu bankaları promosyon tutarını 12 bin TL’ye kadar yükseltirken, özel bankalar ise 27 bin TL’ye kadar ödeme yaparak rekabeti artırıyor. Emekliler, en avantajlı fırsatlardan yararlanmak için bankaların sunduğu ek avantajları da değerlendiriyor.
AKBANK 2025 PROMOSYON TUTARI
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
ALBARAKA 2025 PROMOSYON TUTARI
28 Mart – 31 Ekim tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka'ya taşıyanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ve 4.000 TL' ye varan toplamda 16.000 TL ödül kazanma fırsatı veriliyor.
0 – 9.999 TL maaş getirenlere 6.500 TL,
10.000 – 14.999 TL maaş getirenlere 10.400 TL,
15.000 TL-19.999 TL maaş getirenlere 13.000 TL,
20.000 TL ve üstü maaş getirenlere 15.600 TL promosyon veriliyor.
DENİZBANK 2025 PROMOSYON TUTARI
Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank‘tan alın 20.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.
GARANTİ 2025 PROMOSYON TUTARI
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon! Emekli promosyon fırsatını kaçırmayın.
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
HALKBANK 2025 PROMOSYON TUTARI
Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Maaş Tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.
ZİRAAT BANKASI 2025 PROMOSYON TUTARI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Maaş tutarı;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
ING BANK 2025 PROMOSYON TUTARI
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
İŞ BANKASI 2025 PROMOSYON TUTARI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş Aralığı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
QNB 2025 PROMOSYON TUTARI
15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü !
TEB 2025 PROMOSYON TUTARI
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.
2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
VAKIFBANK 2025 PROMOSYON TUTARI
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.