Emekli maaş zammı sonrası müjde duyuruldu! 27.000 TL'ye kadar yükseldi: 14.469 TL taban maaşı alan 4A, 4B, 4C emeklisine...

2025 yılı itibarıyla emekli maaş promosyonlarında güncellemeler yapıldı. Geçtiğimiz yıl kamu bankaları 8 bin ile 12 bin TL arasında ödeme yaparken, özel bankalar bu rakamı 21 bin TL’ye kadar çıkarmıştı. Yeni dönemde kamu bankaları promosyon tutarını 12 bin TL’ye kadar yükseltirken, özel bankalar ise 27 bin TL’ye kadar ödeme yaparak rekabeti artırıyor. Emekliler, en avantajlı fırsatlardan yararlanmak için bankaların sunduğu ek avantajları da değerlendiriyor.