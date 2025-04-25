Emekli maaşı 14.469 TL olan için kalem kalem açıklandı! SSK BAĞ-KUR 4C hepsine maaşa ilave 12.000 ila 24.000 TL arasında ödenecek

Emekli banka promosyon ödemeleri devam ediyor. Promosyon tutarları, emekli maaşına ve bankaların belirlediği ek koşullara göre değişiklik gösterirken, bazı bankalar bu ödemeleri 24.000 TL’ye kadar çıkarabiliyor. Kampanyalar, emekli maaşını belirli bir bankaya taşıyan ve genellikle 3 yıl boyunca maaşını o bankadan almayı taahhüt eden emeklilere yönelik. Peki, 2025 yılı için hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar.