Emekli maaşı 15 bin TL olacak mı? Kök aylık için yeni formül: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Aynı zamanda taban aylık için de artış gündemde. Enflasyon zammının kök aylığa yansıtılması durumunda en düşük emekli maaşı 14 bin lirayı aşacak. Peki, emekli maaşı 15 bin TL olacak mı? Kim ne kadar maaş alacak?

1 /12 "Emekli maaşı 15 bin TL olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliler, Ocak ayında yapılacak zam ve ek iyileştirmeler için heyecanla bekliyor. 2025’in ilk ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2024’ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılacak.

2 /12 Milyonlarca emekli, 2025’in Ocak ayında yapılacak maaş artışını ve olası ek iyileştirmeleri heyecanla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024’ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılması planlanırken, kök aylıklara yapılacak bu artışlar için Hazine desteği devreye giriyor.

3 /12 En düşük emekli maaşı geçtiğimiz Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olan emekliler, bu miktarı Hazine desteğiyle alıyor.

4 /12 Taban Aylığa Zam Gündemde Ocak ayında yapılacak zam oranı kök aylığa yansıtılsa da en düşük maaşta herhangi bir artış yapılmazsa, bazı emeklilerin ellerine geçen tutarda değişiklik olmayacak. Bu durumun önüne geçmek adına taban aylıkta da artış yapılması bekleniyor.

5 /12 Emekli zam oranının netleşeceği 3 Ocak tarihi sonrasında, taban maaş artışı konusu karara bağlanacak.

6 /12 Taban Aylığın SSK ve Bağ-Kur Zam Oranında Artırılması Bekleniyor SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına paralel olarak taban aylığın da artırılması gündemde. Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşmişti.

7 /12 Orta Vadeli Program’da (OVP) 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak belirlenmiş durumda. Bu tahmin doğrultusunda, ikinci 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 olması öngörülüyor. Eğer bu oran taban aylığa yansıtılırsa, en düşük emekli maaşı 14 bin 180 liraya ulaşabilecek.

8 /12 Merkez Bankası’na Göre Taban Aylık Nasıl Etkilenecek? Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini geçtiğimiz hafta yüzde 44 olarak güncelledi. Banka, tahmin aralıklarının alt sınırını yüzde 42, üst sınırını ise yüzde 46 olarak açıkladı.

9 /12 Eğer yüzde 44’lük enflasyon tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15,45 olacak ve taban aylık 14 bin 431 liraya yükselebilecek.

10 /12 Öte yandan, yüzde 42 oranında bir gerçekleşme yüzde 13,84’lük bir artış getirecek ve taban aylık 14 bin 230 liraya çıkacak. Yüzde 46’lık enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde ise Ocak zammı yüzde 17,05 olacak ve taban aylık 14 bin 631 liraya yükselecek.

11 /12 Anketler Zam Oranına İlişkin İpuçları Veriyor Ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de Ocak zammına dair beklentileri şekillendiriyor. Anketlere göre, 2024 yılı enflasyon tahminleri yüzde 43,5 ile yüzde 45,21 aralığında bulunuyor.