Emekli maaşına refah payı ilavesi! SSK-Bağkur, ve memur emeklisi için yeni veri geldi: Kim ne kadar maaş alacak?

Milyonların gözü bu yıl yeniden kurulacak toplu sözleşme masasında. Kamu işçileri, memurlar ve emekliler için 2025-2027 dönemine ait maaş ve sosyal haklar netleşecek. Masaya oturmadan önce talepler belirlenirken, üç aylık enflasyon verileri pazarlık sürecinin seyrini şimdiden etkiliyor. Hem kamu hem özel sektörde yeni dönemin gelir haritası çizilirken, zam oranları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki kim ne kadar maaş alacak?
Toplu sözleşme dönemi yeniden başlıyor, milyonların geliri masaya yatırılıyor. Kamu ve özel sektörde iki yılda bir yapılan toplu pazarlıklar kapsamında ilk görüşmeler, 600 bin kamu işçisinin zam ve sosyal hakları için başlayacak. Bu sürecin ardından gözler, 5 milyon memur ve 3 milyona yakın memur emeklisinin maaş artışlarının belirleneceği kritik görüşmelere çevrilecek.
TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ BAŞLIYOR: MİLYONLARIN GELİRİ BELİRLENECEK
2025 yılı, hem kamu hem de özel sektörde çalışan milyonlarca kişi için kritik bir toplu sözleşme yılı olacak. İki yılda bir yenilenen süreç bu yıl yeniden başlıyor. İlk adım kamu işçileriyle atılacak, ardından memurlar ve memur emeklileri için pazarlıklar başlayacak. Sonbaharda ise özel sektör çalışanları masaya oturacak. Ücretler kadar sosyal haklar da gündemde olacak.
TOPLU SÖZLEŞME TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?
Toplu sözleşme maratonu, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile başlayacak. Bu sürece ilişkin hazırlıklar şimdiden hız kazandı.
Ağustos ayında sıra, yaklaşık 5 milyon memur ve 3 milyona yakın memur emeklisine gelecek. Burada 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan iki yıllık zam oranları ile sosyal haklar netleşecek. Eylül ayında ise özel sektör cephesinde, metal iş kolunda çalışan 300 bin işçi için toplu sözleşme süreci başlatılacak.
KİMLERİ KAPSIYOR?
Kamu toplu iş sözleşmeleri;
Karayolları,
Devlet Demiryolları,
Elektrik santralleri,
Bakanlıklar,
Üniversiteler,
Kamu hastaneleri gibi birçok kurumda görev yapan kamu işçilerini kapsıyor.
Ayrıca taşerondan kadroya geçen personeller de bu sözleşme kapsamında haklarını arayacak.
KAMU İŞÇİLERİNİN TALEBİ NE?
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak talepleri şöyle:
Günlük brüt taban ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesi,
2025’in ilk altı ayında %50 zam,
İkinci yarı için %25 zam,
Tüm dönemler için ayrıca %10 refah payı uygulanması.
Şimdi gözler, kamu işvereninin vereceği ilk teklifte.
MEMUR VE EMEKLİ İÇİN PAZARLIK AĞUSTOSTA BAŞLAYACAK
Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme süreci 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Görüşmelerde, 2026 ve 2027 yıllarında ocak-temmuz dönemlerinde yapılacak 4 ayrı zam oranı ve enflasyon farkı netleştirilecek. Ayrıca sosyal haklar da masada olacak.
MEMUR SENDİKALARI HANGİ TALEPLERLE MASAYA OTURACAK?
Memur sendikalarının gündeme taşıyacağı başlıca talepler şunlar:
Ek gösterge artışı,
Görevde yükselme sınavları,
Bayram ikramiyesi ve kira desteği,
Emekliye aile yardımı ve vergi indirimi,
Sözleşmeli personele kadro hakkı,
Disiplin affı,
Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma düzenlemesi.
TEMMUZDA KİMLER NE KADAR ZAM ALACAK?
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen %5 zam ile birlikte, enflasyon farkı da alacak.
3 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU: ZAMLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI
TÜİK verilerine göre ilk üç ayda oluşan enflasyon oranı:
Memurlar için şu ana kadar %3,83 enflasyon farkı oluştu. Böylece Temmuz zammı şimdiden %9,02 seviyesine ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık zam oranı %10,06 olarak hesaplandı. Geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran verileriyle bu oranların daha da yükselmesi bekleniyor.
EMEKLİLER İÇİN ZAM TAHMİNİ: %15-16 SEVİYESİ
Tahminler, 6 aylık enflasyon oranının emekliler için %15 ila %16 aralığında olacağı yönünde. Bu artışın, kök aylıklara yansıtılmasının yanı sıra, halen 14.469 TL olan en düşük emekli maaşının da yeniden yükseltilmesi gündemde.
EMEKLİLERE REFAH PAYI ÇIKACAK MI? TEMMUZ'DA MASADA ÖNEMLİ BAŞLIKLAR VAR
Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte kesin zam oranı netleşecek. Aynı ay içinde zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak. Bununla birlikte, ek iyileştirme adımları da Temmuz zammının ardından değerlendirilecek.
Mevcut durumda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşının artırılıp artırılmayacağı merakla bekleniyor. Taban aylık artışının yanı sıra refah payı gibi talepler de gündemde. Tüm bu düzenlemelerin yasal bir zemine oturtularak hayata geçirilmesi planlanıyor.