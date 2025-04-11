Emekli maaşına refah payı ilavesi! SSK-Bağkur, ve memur emeklisi için yeni veri geldi: Kim ne kadar maaş alacak?

TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ BAŞLIYOR: MİLYONLARIN GELİRİ BELİRLENECEK

2025 yılı, hem kamu hem de özel sektörde çalışan milyonlarca kişi için kritik bir toplu sözleşme yılı olacak. İki yılda bir yenilenen süreç bu yıl yeniden başlıyor. İlk adım kamu işçileriyle atılacak, ardından memurlar ve memur emeklileri için pazarlıklar başlayacak. Sonbaharda ise özel sektör çalışanları masaya oturacak. Ücretler kadar sosyal haklar da gündemde olacak.