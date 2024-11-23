2025 yılı emekli maaşı zam oranları, milyonlarca emekli ve memurun gündemindeki en önemli konular arasında yer alıyor. Zam oranı, 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle netleşecek. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda bir beklenti oluşsa da Kasım ve Aralık aylarına ilişkin verilerin açıklanmasıyla kesin rakam ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyon farkı, memur ve emeklilerin maaş artışlarını doğrudan etkileyen bir kriter. TÜİK'in yıl sonu enflasyon oranlarını duyurmasının ardından, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak zam oranı duyurulacak.

1 /9 Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emekli ve memur, Ocak 2025'te maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Her yıl iki kez belirlenen zam oranları, yılın ilk yarısındaki 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanıyor. Ocak ayında açıklanacak zam oranlarıyla birlikte en düşük emekli maaşının da yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

2 /9 TÜİK tarafından yayımlanacak Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri, maaş zammını netleştirecek. Bunun yanı sıra, refah payı gibi ek düzenlemelerin maaş artışlarında etkili olup olmayacağı da yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişi, yeni yılın getireceği maaş artışlarıyla ilgili gelişmeleri ilgiyle izliyor.

3 /9 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

4 /9 Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı.

5 /9 SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu.

6 /9 İşçi emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

7 /9 Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16 civarında olacak.

8 /9 Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,17 civarında hesaplanıyor.