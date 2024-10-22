Emekli, memur ve asgari ücrette maaş zam tahminleri belli oldu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için 2025 yılında...

Emekli ve memur maaş zammı için geri sayım başladı. 2025 yılına yaklaşırken, 20 milyondan fazla emekli ve memur, yeni yılda ne kadar maaş artışı alacaklarını merakla bekliyor. Yıl sonu enflasyon verileri, maaş zam oranlarını belirlemede kritik rol oynarken, anket sonuçlarına göre yapılan tahminler, 2025 emekli ve memur zamlarına dair ilk ipuçlarını ortaya koydu. Özellikle emekli zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman yapılacak ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak gibi soruların yanıtları, enflasyon beklentileri ışığında şekillenmeye başladı.

1 /13 Memur ve emekliler 2025 yılı maaş zamlarını merakla bekliyor. Yılın son çeyreğine girilirken gözler, enflasyon verilerine çevrildi. Finans kuruluşları ve ajanslar tarafından yapılan anketler, memur ve emeklilerin alacağı zam oranlarına ilişkin ilk tahminleri ortaya koymaya başladı. Bu veriler, yeni yılda maaş artışlarının ne seviyede olacağını belirlemede kritik bir rol oynayacak.

2 /13 Milyonlarca Memur ve Emeklinin Ocak Zammı Yaklaşıyor Milyonlarca memur ve emekli için Ocak zammı adım adım yaklaşırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılması bekleniyor.

3 /13 Memurlar ve memur emeklilerine ise %6'lık bir zam ve ikinci altı aylık dönemdeki enflasyonun %10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

4 /13 Temmuz-Eylül Enflasyon Verileri Bugüne kadar açıklanan üç aylık enflasyon verilerine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu %3.23, Ağustos ayı enflasyonunu %2.47 ve Eylül ayı enflasyonunu %2.97 olarak duyurdu.

5 /13 Böylece Temmuz-Eylül enflasyonu toplamda %8.92 olarak hesaplandı. Geriye ise 3 aylık veri kalırken, ekonomistlerle yapılan anketler, Ocak zammı için önemli ipuçları sunuyor.

6 /13 Piyasa Katılımcıları Anketi Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu %44.11 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre, 2024'ün ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını %15.53 seviyesine çıkaracak.

7 /13 Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı ise %5.03 enflasyon farkıyla birlikte %11.33 olabilecek. Bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 43,647 TL, memur emeklilerinde ise 19,580 TL’ye yükselecek.

8 /13 AA Finans Anketi AA Finans tarafından gerçekleştirilen ankette 17 ekonomist yer aldı ve 2024 sonu enflasyon beklentisi %43.23 olarak belirlendi. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammı %14.83 olarak öngörülüyor.

9 /13 Memurlar ve memur emeklileri içinse %4.39 enflasyon farkıyla birlikte %10.65 zam yapılabileceği öngörülüyor. En düşük maaş memurlarda 43,381 TL, memur emeklilerinde ise 19,461 TL olarak bekleniyor.

10 /13 Reuters Anketi Ekonomistlerle yapılan bir diğer ankette, 2024'ün sonunda enflasyonun %42.95 seviyesinde olması bekleniyor. Bu tahmin doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %14.60 olarak gerçekleşecekken, memurların ve memur emeklilerinin %6'lık zammı %4.18 enflasyon farkıyla birlikte %10.43’e ulaşabilecek.

11 /13 En düşük maaş memurlarda 43,294 TL, memur emeklilerinde ise 19,422 TL olması öngörülüyor.

12 /13 FKB Anketi Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından gerçekleştirilen Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamındaki ankette, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması %45.24 olarak kaydedildi. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında %16.43 oranında enflasyon zammı alacak.