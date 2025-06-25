EMEKLİ PROMOSYON GÜNCEL KAMPANYA TUTARLARI: Haziran en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

Denizbank

Denizbank emekli maaşını taşıyana 20 bin TL’ye varan promosyon veriyor.

Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

İş Bankası

İş Bankası emekli maaşı promosyon tutaru 21 bin TL. Ayrıca diğer banka ATM’sinden ayda 2 defa olmak üzere nakit çekimler ücretsiz.

Albaraka Türk

Banka'nın emekli maaşı promosyonu 20 bin TL. EFT ve havale de ücretsiz

AKBANK

Akbank "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL'ye varan ödül fırsatı. 15.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.