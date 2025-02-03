Emekli promosyon ödemesine zam ayarı! Bankalar tek tek paylaştı, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

YAPI KREDİ - 20 BİN TL

Yapı Kredi, emekliye 20 bin TL'ye varan promosyon sunuyor.

Aylık net maaş tutarı 0 - 9.999 TL olanlara fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik halinde toplam promosyon 11 bin 250 TL oluyor.

Aylık net maaş tutarı 10.000 TL - 14.999 TL olanlara fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik halinde toplam promosyon 15 bin TL oluyor.

Aylık net maaş tutarı 15.000 TL - 19.999 TL olanlara fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik halinde toplam promosyon 17 bin 500 TL oluyor.

Aylık net maaş tutarı 20.000 TL ve üzeri olanlara fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik halinde toplam promosyon 20 bin TL oluyor.