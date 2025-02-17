EMEKLİ PROMOSYON ZAMMI SON DAKİKA: 27 bin TL'ye kadar çıktı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Emekliler için yüzler gülecek bir Şubat ayı başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları %15,75 oranında artarken, en düşük emekli maaşı da 14.469 TL olarak güncellendi. Ancak müjdeler bununla da sınırlı kalmadı. Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyenler için adeta birbiriyle yarışa girdi ve promosyon miktarları 27 bin TL'ye kadar ulaştı. Şimdi tüm gözler, emeklilere en cazip teklifi sunan bankada. Bu ay, emekliler için hem maaş zammıyla hem de rekor promosyon fırsatlarıyla dolu bir dönem olacak. Detaylar ve en yüksek promosyon veren bankanın bilgisi haberimizde...
Emekliler için zam düzenlemeleriyle birlikte yüzler gülerken, bankalar da müşteri kapma yarışına girdi. Emekli promosyonları rekor seviyelere ulaşarak 27 bin TL'ye kadar ek gelir imkanı sunuyor. Maaşını taşıyan emekliler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan bankaların listesi ve en yüksek promosyonu veren kurumlar haberimizde!
EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMELERİ BANKALARIN İŞTAHINI ARTIRDI
SSK, BAĞ-KUR emeklisi Ocak-Haziran döneminde yüzde 15,75 zam ile maaşını alacak. Bu dönemde en düşük emekli maaşı da 14 bin 469 TL olarak uygulanacak.
Artan emekli maaşları ile birlikte bankalar müşteri kazanma iştahı ile tek tek emekli promosyon kampanyalarını yeniledi. Emekli maaşını 3 yıl boyunca seçtiği bankadan alacak emekliye promosyon ödemesi yapılıyor. Bu rakam ek ödemelerle birlikte 27 bin TL'ye kadar yükseldi.
DUL VE YETİMLER DE HİSSESİNE BAKILMAKSIZIN FAYDALANABİLİYOR
Emekli promosyonu fırsatından hissesine bakılmaksızın dul ve yetimler de faydalanabiliyor.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA BELLİ OLDU
ING
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 25.000 TL’ye varan nakit promosyon kampanyası bildirildi. Buna göre; SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kampanyası bildirildi.
YAPI KREDİ
20.000 TL’ye varan emekli promosyonu Yapı Kredi’de.
İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası şubat ayı emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Buna göre emekli maaş aralığına göre 12.000 TL'ye varan promosyon imkanı duyuruldu.
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI (TEB)
TEB'in şubat ayı emekli promosyon kampanyasına göre 21 bin TL'ye varan kazanma fırsatı duyuruldu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz."
AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL’ye varan promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı var.
DENİZBANK
Emekli maaşını DenizBank'tan alan emeklilere 20.000 TL’ye varan nakit promosyon kampanyası duyuruldu.
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunuluyor.
ALBARAKA
14 Ekim – 31 Mart tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyanlara 15.600 TL'ye varan promosyon ve 4.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı duyuruldu.
Emekli maaşını Albara'dan alanrın 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanabileceği bildirildi.
Ayrıca bankaya referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verileceği belirtildi.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı var.
Vakıfbank'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.