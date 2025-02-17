EMEKLİ PROMOSYON ZAMMI SON DAKİKA: 27 bin TL'ye kadar çıktı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMELERİ BANKALARIN İŞTAHINI ARTIRDI

SSK, BAĞ-KUR emeklisi Ocak-Haziran döneminde yüzde 15,75 zam ile maaşını alacak. Bu dönemde en düşük emekli maaşı da 14 bin 469 TL olarak uygulanacak.

Artan emekli maaşları ile birlikte bankalar müşteri kazanma iştahı ile tek tek emekli promosyon kampanyalarını yeniledi. Emekli maaşını 3 yıl boyunca seçtiği bankadan alacak emekliye promosyon ödemesi yapılıyor. Bu rakam ek ödemelerle birlikte 27 bin TL'ye kadar yükseldi.