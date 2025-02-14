EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA! SGK, Bağkur emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, bankaların promosyon kampanyalarından yararlanabiliyor. 2025 Temmuz ayına kadar geçerli olacak emekli maaşı zammı yüzde 15,74 olarak hesaplanırken, bankalar promosyon tutarlarını güncelledi. Bazı özel bankalar, promosyon miktarlarını 20 bin TL’ye kadar yükseltti. Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank ve diğer bankaların sunduğu promosyon fırsatları merak ediliyor. İşte kamu ve özel bankaların güncellenen promosyon tutarları…
Emekliler, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. SGK tarafından maaşlar, herhangi bir banka tercihi yapılmazsa Ziraat Bankası’na yatırılıyor. Ancak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyarak promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Bankalar, 2025 Temmuz’a kadar geçerli olacak emekli maaşı zammının yüzde 15,74 olarak hesaplanmasının ardından promosyon tutarlarını güncelledi. Özel bankalarda promosyon miktarı 20 bin TL’ye kadar yükseldi. İşte kamu ve özel bankaların emekli promosyon kampanyaları…
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI İÇİN RAKAMLAR BELLİ OLDU
Emekli maaşlarına yüzde 15,74 zam yapılırken en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira oldu. Bankalar ise zamlarla beraber promosyon tutarlarını değiştirdi. Yeni müşteriler kapmak için yarışa giren bankalarda promosyon tutarı 20 bin liraya kadar çıktı. Bazı bankalar promosyonla beraber farklı kampanyalar da sunuyor.
DENİZBANK
Emekli maaşını DenizBank'tan alanlar 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler.
QNB FİNANSBANK
15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik fırsatı sunuyor.
YAPI KREDİ
1 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.
Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat Kart ve VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında (Banka kartı ve Kredi Kartı ayrı ayrı olmak üzere) 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacaktır.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
GARANTİ
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Kasım – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.
ING
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varannakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
TEB
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.