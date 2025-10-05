EMEKLİ PROMOSYONUNA EKİM YENİLEMESİ GELDİ: En yüksek emekli promosyon ödemesi veren banka hangisi?

Ekim ayı öncesi emekliler için promosyon yarışı hız kazandı. Kamu ve özel bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi bünyelerine taşımaları için yüksek tutarlı promosyon teklifleri sunuyor. Rekabetin artmasıyla birlikte promosyon miktarları rekor seviyelere ulaşırken, emeklilere ek avantajlar ve nakit destek kampanyaları da dikkat çekiyor.

1 /6 Emekli maaşlarına yönelik bankalar arasında promosyon rekabeti sürüyor. Ekim ayına sayılı günler kala kamu ve özel bankalar yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. 20 bin TL’nin üzerine çıkan promosyon ödemeleriyle birlikte, emeklilere faizsiz kredi, otomatik fatura talimatı bonusu ve ek ödeme fırsatları da sunuluyor.

2 /6 BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON Emekli maaşınızı bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor. AKBANK EMEKLİ PROMOSYON SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

3 /6 İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor. HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor. TEB EMEKLİ PROMOSYON 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) sunuluyor.

4 /6 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor. YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON SGK Promosyon taahhüdü veren emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor. ING EMEKLİ PROMOSYON Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

5 /6 QNB EMEKLİ PROMOSYON 20 bin 400 TL'ye varan toplam emeklilik ödülü sunuluyor. DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON 27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.