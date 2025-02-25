EMEKLİ SANDIĞI - SSK - BAĞKUR HEPSİ YARARLANACAK: 14.469 TL taban emekli maaşı alana 20.000 TL üstü ödeme

2025 yılı itibarıyla bankaların emekli promosyon kampanyaları güncellendi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü verdiklerinde, çeşitli ek ödemelerden faydalanabiliyor. Özel ve kamu bankaları tarafından belirlenen promosyon tutarları, emekli aylığının miktarına göre değişiklik gösterirken, bazı bankalar ek avantajlar da sunuyor. SGK ile bankalar arasında yeni promosyon protokolü imzalanacağına dair iddialar gündemde yer alırken, en yüksek promosyon veren bankalar merak konusu oldu. Şubat 2025 itibarıyla güncellenen promosyon tutarları ve bankaların sunduğu avantajlar yakından takip ediliyor.

1 /12 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını belirli bir bankaya taşıyıp 3 yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü vererek promosyonlardan faydalanabiliyor. Daha önce promosyon almış ancak taahhüt süresi dolmadan banka değiştirmek isteyen emekliler ise cayma bedeli ödeyerek maaşlarını başka bankaya taşıyabiliyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Güncel kampanya detayları ve promosyon tutarları haberimizde…

2 /12 EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ? Emekli promosyonu ödemeleri, bankaların politikalarına göre değişkenlik gösteriyor. 2025 Şubat ayı itibarıyla en yüksek emekli promosyonu 21.000 liraya kadar ulaşıyor. Mart ayında SGK ve bankalar arasında banka promosyonu ödemelerinin güncellenmesine ilişkin masaya oturulması bekleniyor. Ancak bu konu hakkında resmi bir girişim bulunmuyor.

3 /12 KAMU BANKALARI PROMOSYON ÖDEMELERİ 2025 NE KADAR? (GÜNCEL) Ziraat Bankası: Bankadan yapılan açıklamada “ Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.” ifadeleri kullanıldı.

4 /12 Halkbank: Maaşı 10 bin lira ile 15 bin lira arasında olanlar 8 bin lira promosyon, 15-20 bin lira arasında olanlar 10 bin lira promosyon ve 20 bin lira üzerinde olanlar 12 bin lira promosyon kampanyasından yararlanabilir.

5 /12 Vakıfbank: 10 bin lira ve üzeri olanlar 5.000 lira, maaşı 10-15 bin lira arasında olanlar 8 bin lira, maaşı 15-20 bin lira arasında olanlar 10.000 lira ve 20.000 liradan fazla olanlar ise 12.000 lira promosyon alabilirler.

6 /12 İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL​ 20.000 TL ve üzeri maaş a​lanlar ​12.000 TL

7 /12 ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI Maaşını 3 yıl boyunca Şekerbank’tan alma taahüdü veren emeklilere ödeme yapılacak tutarlar aşağıdadır; 0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL; 10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL; 15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL; 20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

8 /12 ING BANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI “Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir. Kampanya 1 Şubat - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.” 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu, 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

9 /12 DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI “Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.” 0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

10 /12 GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 28 Şubat 2025’tir. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır. Garanti Bankası emekli promosyon tutarları, maaş aralığına göre değişebilmektedir. Şubeye gitmeden Garanti BBVA Mobil uygulaması aracılığıyla veya şubelerden promosyon ödemelerine ilişkin detaylara ulaşılabilir.

11 /12 TEB EMEKLİ BANKA PROMOSYONU KAMPANYASI Bankadan yapılan açıklamada “ Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.” ifadeleri yer aldı. 0-10.000 TL 5.000 TL 9.000 TL 14.000 TL 10.000-15.000 TL 8.000 TL 9.000 TL 17.000 TL 15.000 TL ve 20.000 TL 10.000 TL 9.000 TL 19.000 TL 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 9.000 TL 21.000 TL