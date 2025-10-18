Emekli Taban Maaşı 16.881 TL olana ocakta 19.065 TL hesabı çıktı! SSK, EYT'li, BAĞ-KUR Ve 4C'li 17.500, 19.250, 21.000 TL Maaş Alanlar

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 2025 yılı sonu enflasyonu yüzde 31,77 olarak öngörülüyor. Bu tahmine göre, emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı miktarı ve oranı da şimdiden hesaplanmaya başlandı.
OCAK ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak zammı için ipuçları netleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış, 2025’in ikinci 6 aylık TÜFE verilerine göre belirlenecek.
3 VERİ KALDI
Yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz-Eylül dönemi enflasyonu yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7,5 zam oluştu. Gözler şimdi kalan Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna çevrildi.
MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANI
Merkez Bankası’nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyonu yüzde 31,77 olarak öngörülüyor. Bu tahmine göre, ikinci 6 aylık enflasyon oranı yani SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,94 seviyesinde olacak.
REFAH PAYI BEKLENTİSİ
Emekliler kesin zam oranını ocak ayı başında öğrenecek. Zam oranının netleşmesiyle birlikte taban aylık artışı ve refah payı gibi ek düzenlemelerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklileri arasında 6 puanı aşan fark olabileceği hesaplanıyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı talepleri öne çıkıyor.
TABAN AYLIKTA YENİ DÜZENLEME BEKLENİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündemde. En güçlü seçenek, 6 aylık enflasyon oranı kadar artış yapılması yönünde. Anketteki yüzde 12,94’lük artış oranı dikkate alınırsa, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 65 liraya yükselecek.
YÜZDE 12,94 ZAMLA YENİ MAAŞ TABLOSU
16.881 TL → 19.065 TL
17.000 TL → 19.200 TL
18.000 TL → 20.329 TL
20.000 TL → 22.588 TL
25.000 TL → 28.235 TL
30.000 TL → 33.882 TL
35.000 TL → 39.529 TL
40.000 TL → 45.176 TL
45.000 TL → 50.823 TL
50.000 TL → 56.470 TL
Ocak zammı, açıklanacak son üç aylık TÜFE verisiyle birlikte kesinleşecek. Emeklilerin gözü, maaş artış oranının yanı sıra refah payı ve taban aylık düzenlemelerine çevrildi.