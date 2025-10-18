Emekli Taban Maaşı 16.881 TL olana ocakta 19.065 TL hesabı çıktı! SSK, EYT'li, BAĞ-KUR Ve 4C'li 17.500, 19.250, 21.000 TL Maaş Alanlar

Emekliler için Ocak zammına dair ilk ipuçları geldi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2025 yılı sonu enflasyonu yüzde 31,77 olarak tahmin edildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu tahmine göre maaşlarına yansıyacak zam oranını ve artış miktarını merak ediyor. Peki, Ocak zammı ne kadar olacak?