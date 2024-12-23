EMEKLİ TABAN MAAŞI 2 VERİ İLE SON DAKİKA HESAPLANDI!

KÖK MAAŞLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Hazine desteği ile en düşük emekli maaşının altında kalan kök maaşlarda iyileştirme yapılmıştı. Ancak kök maaşı 10.000 TL olan emeklilerin, enflasyon zammı sonrası bile en düşük maaşın altında kalması bekleniyor. Bu durum için yeni bir düzenleme yapılması gündemde. Ayrıca, refah payı hesaplamalarda henüz dahil edilmedi.