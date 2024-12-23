EMEKLİ TABAN MAAŞI 2 VERİ İLE SON DAKİKA HESAPLANDI!

Merkez Bankası'nın anketi sonrası, 12.500 TL olan en düşük emekli maaşı için yeni zam hesaplamaları gündemde. Enflasyon verilerinin belirleyici olacağı oran, 3 Ocak 2025'te açıklanacak. Hükümetin "Emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajı, milyonların umutlarını artırdı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Ocak zam oranı yüzde kaç olacak?
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44'ten yüzde 45'e yükseltti. Bu artış, en düşük emekli maaşı hesaplamalarını da etkiledi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için zam oranlarına dair tahminler şekillenmeye başladı. İşte yeni hesaplama tablosu...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Anket, faiz beklentilerinin yanı sıra milyonlarca emekliyi ilgilendiren enflasyon rakamları ve maaş zamlarına dair önemli ipuçları sundu.
Kasım ayında yüzde 44,11 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini, aralık ayında yüzde 45,28'e yükseldi.
ARALIK AYI ENFLASYONU BELİRLEYİCİ OLACAK
Emekli maaşlarını etkileyecek aralık ayı enflasyonu, geçen ay yüzde 1,67 olarak açıklanmıştı. Bu anket döneminde ise yüzde 1,72 olarak hesaplandı. Bu rakamlara göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,54 olarak öngörülüyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM ORANI
6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre hesaplanan kümülatif artış şu şekilde:
Enflasyon farkı: %5,94
7. Dönem Toplu Sözleşme zammı: %6
Kümülatif zam oranı: %12,31
2024'te en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak uygulanmıştı. Merkez Bankası'nın tahminleri gerçekleşirse, bu rakam 14.567 TL'ye yükselebilir.
YILLIK ENFLASYONUN YÜKSELMESİ DURUMUNDA TABLO DEĞİŞECEK
Yıllık enflasyonun Merkez Bankası tahminini aşarak yüzde 46 olması durumunda, hesaplamalar farklı bir tablo ortaya koyuyor. Bu senaryoda, aralık ayı enflasyonu yüzde 2,16 olarak gerçekleşirse, emekli maaşlarına yansıyacak zam oranı yüzde 17,05 olacak. Bu durumda, en düşük emekli maaşı 14.631 TL'ye çıkacak.
Kesin rakamlar, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek.
EN DÜŞÜK AYLIĞA 2.500 TL'LİK ARTIŞ YAPILMIŞTI
Temmuz 2024'te 10.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, 2.500 TL artışla 12.500 TL'ye yükseltilmişti. 2023 yılının ikinci yarısında 7.324 TL olarak uygulanan en düşük maaş, 2024 Ocak ayında 10.444 TL’ye çıkarılmıştı.
KÖK MAAŞLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE
Hazine desteği ile en düşük emekli maaşının altında kalan kök maaşlarda iyileştirme yapılmıştı. Ancak kök maaşı 10.000 TL olan emeklilerin, enflasyon zammı sonrası bile en düşük maaşın altında kalması bekleniyor. Bu durum için yeni bir düzenleme yapılması gündemde. Ayrıca, refah payı hesaplamalarda henüz dahil edilmedi.