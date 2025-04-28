EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ HESAPLAMA EKRANI: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamda ilk üç aylık tablo netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplamaya başladı. Yılda iki kez zam alan emekliler için gözler şimdi 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Peki, 2025 Temmuz döneminde en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri dikkatle takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 2,46, yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak belirlendi. Bu rakamlar, emekli maaşlarına yapılacak artışları etkileyen önemli bir gösterge. Ocak ayında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilmişti. Şimdi ise, 6 aylık enflasyon farkı ile yapılacak zam oranı merak ediliyor. Peki, 2025 Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte tüm detaylar...
3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre mart ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 oldu. Bu verilere göre, 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz'da emekli maaşı zam oranı yüzde 15 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 639 TL'ye yükselecek. Zam oranı yüzde 16 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 784 TL'ye yükselecek.
Zam oranı yüzde 17,91 olursa en düşük emekli maaşı 17 bin 60 TL'ye ulaşacak.
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekliye zam oranı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OCAK 2025?
SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı.
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyonun Nisan’da %2,25, Mayıs’ta %1,87 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran ayı enflasyonunun da kabaca %1,50 olacağı tahmin ediliyor. Bu bilgiler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 15 ile 17 civarında olması bekleniyor.