Emekli temmuz zam oranı açıklandı: Yeni emekli maaşı hesaplandı! 14.469 TL ve üstü alan SSK ile Bağ-Kur'luya beklenti anketi sürprizi...

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz zammına çevrildi. 2025 yılının ilk yarısına ilişkin 5 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaş artışına yönelik ilk işaretler de ortaya çıkmaya başladı. Ocak ayında yüzde 15,75 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aynı oranda taban maaş artışıyla 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltilen en düşük aylıktan faydalanmıştı. Temmuz artışının belirleyicisi ise 6 aylık enflasyon olacak. Şu ana kadar açıklanan verilere göre Ocak-Mayıs döneminde enflasyon yüzde 15,09 oldu. Gözler şimdi Haziran ayı rakamlarında.
Temmuz ayı yaklaşırken SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı için kritik veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun duyurduğu enflasyon rakamlarına göre Ocak-Mayıs döneminde TÜFE artışı yüzde 15,09’a ulaştı. 2025’in ilk 6 ayı baz alınarak belirlenecek Temmuz zammı için son veri Haziran ayında gelecek. Ocak ayında maaşlar yüzde 15,75 zamlanmış, en düşük emekli aylığı 14.469 TL’ye çıkarılmıştı. Benzer bir tablo Temmuz için de gündeme gelebilir.
ZAM ORANI İÇİN SON VİRAJ: GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE
2025 Temmuz zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca emekli ve memurun gözü son enflasyon verisine çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi, Haziran ayı enflasyonuna ilişkin ilk tahmini ortaya koydu.
Ekonomistlerin katılımıyla yapılan ankette Haziran TÜFE artışı yüzde 1,61 olarak öngörüldü. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, Ocak-Haziran döneminde oluşacak 6 aylık enflasyon yüzde 16,94 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zam alacak.
TABAN AYLIKTA ARTIŞ BEKLENTİSİ GÜNDEMDE
Zam oranlarının kesinleşeceği tarih 3 Temmuz olarak belirlendi. Aynı gün açıklanacak TÜİK verileri, milyonlarca emeklinin maaşına yapılacak artışı belirleyecek. Temmuz zammının netleşmesinin ardından hükümetin ek bir düzenlemeye gidip gitmeyeceği de merakla bekleniyor.
Özellikle 14.469 TL olan en düşük emekli maaşının yeniden değerlendirilmesi beklentiler arasında yer alıyor. Taban aylıkta yapılabilecek artış, özellikle dar gelirli emekliler açısından büyük önem taşıyor.
MEMURA DA ÇİFTE ARTIŞ: FARK VE TEMMUZ ZAMMI BİRLEŞİYOR
Anket verileri sadece emekliler değil, kamu çalışanları için de belirleyici olacak. Mevzuata göre, memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak, enflasyon farkı da ödenecek.
Anket sonucuna göre bu fark yüzde 10,32 olarak hesaplanıyor. Böylece toplam artış yüzde 15,84 seviyesine ulaşacak. Bu zamla birlikte en düşük memur maaşı 43.726 TL’den 50.652 TL’ye, en düşük memur emekli maaşı ise 19.617 TL’den 22.725 TL’ye çıkacak.
ZAMLI ÖDEMELER TEMMUZ ORTASINDA YAPILACAK
3 Temmuz’da açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte hem memur hem de emeklilerin zam oranları netleşmiş olacak. Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz’da alacak. Memur emeklilerine ise zam farklarının Temmuz ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Temmuz ayı, maaş artışları ve olası ek düzenlemelerle emekliler ve kamu görevlileri için kritik bir süreç olacak.