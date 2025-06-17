Emekli temmuz zam oranı açıklandı: Yeni emekli maaşı hesaplandı! 14.469 TL ve üstü alan SSK ile Bağ-Kur'luya beklenti anketi sürprizi...

ZAMLI ÖDEMELER TEMMUZ ORTASINDA YAPILACAK

3 Temmuz’da açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte hem memur hem de emeklilerin zam oranları netleşmiş olacak. Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz’da alacak. Memur emeklilerine ise zam farklarının Temmuz ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Temmuz ayı, maaş artışları ve olası ek düzenlemelerle emekliler ve kamu görevlileri için kritik bir süreç olacak.