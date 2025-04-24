EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA HESAPLAMA! Yeni oran güncellendi: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı enflasyon verilerine odaklandı. Ocak-Haziran dönemine ait TÜFE oranı, Temmuz 2025 maaş artışını doğrudan belirleyecek. Zam oranı, 6 aylık enflasyon farkına göre şekillenecek. Temmuz artışıyla birlikte emekli aylıkları yeniden hesaplanacak. Ek olarak, refah payı verilmesi yönünde bir karar çıkması halinde, maaşlara enflasyon oranının üzerinde artış yapılması da gündeme gelebilir. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam oranı netleşecek. Emekliler, hem kök maaşlarına yansıyacak zam oranını hem de taban aylıkta bir artış olup olmayacağını merakla bekliyor.
Emekli maaşlarında Temmuz zammı için kritik süreç başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Ocak-Mart dönemi enflasyon oranı %15,06 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ikinci zammı bu veriler ışığında şekilleniyor. Zam oranı, Haziran ayında açıklanacak 6 aylık TÜFE verisiyle netleşecek. Bu gelişmenin ardından milyonlarca emekli, “Temmuz’da maaşım ne kadar olacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Eğer ikinci çeyrek verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon %25 civarında gerçekleşirse, kök maaşlara bu oranda zam yapılması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Ocak ayı zam oranlarının belli olmasıyla beraber en düşük emekli maaşı için yapılması planlanan düzenleme de gündeme geldi. 2024 yılı Temmuz ayı itibarı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak uygulandı. Ocak ayında zam oranlarının belli olması sonrası en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Belirlenen rakam Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EMEKLİLERİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak hesaplandı.
İşte 3 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;
Toplam enflasyon: Yüzde 10.06
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 3.83
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde 9.03
6 AYLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?
Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. Buna göre bu ayın enflasyon beklentisi yüzde 3,07 olurken, mayıs ayının yüzde 2,2, haziran ayı için ise yüzde 1,70 oldu.
Enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde Tüketici Fiyat Endeksi 3.165,30 seviyesine yükselecek. Piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre; 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17,91 olacak.
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekliye zam oranı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.