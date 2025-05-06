EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 4 aylık fark kesinleşti: Emekli ve memur maaş farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

TÜİK, NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak nisan ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda yüzde 37,86 olarak gerçekleşti.