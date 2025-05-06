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EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 4 aylık fark kesinleşti: Emekli ve memur maaş farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 4 aylık fark kesinleşti: Emekli ve memur maaş farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

11:466/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, emekli ve memur maaşlarındaki 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarıyla birlikte, 2025 yılının ilk yarısındaki SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur zam oranı kesinleşecek. Temmuz ayında yaklaşık 4 milyon memur ve 16 milyon emeklinin maaşları yeniden güncellenerek, yeni gelir düzeyleri belirlenecek.

Nisan enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarındaki 4 aylık artış netleşti. Ocak ayında yapılan zamların ardından gözler şimdi Temmuz ayında uygulanacak yeni artışta. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar için 2025 Temmuz zammına ışık tutan 4 aylık enflasyon farkı tabloya yansıdı, ara zam hesapları şimdiden şekillenmeye başladı.

TÜİK, NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak nisan ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda yüzde 37,86 olarak gerçekleşti.

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 13,36 OLDU

Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 39'un altına gerilerken aylık bazda ise artış yüzde 2,46 oldu. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 3,00 olarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Enflasyon - Yıllık - Aylık

04-2025 - 37,86 - 3,00

03-2025 - 38,10 - 2,46

02-2025 - 39,05 - 2,27

01-2025 - 42,12 - 5,03

Bu hesaba göre kümülatif olarak hesaplanan 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 13,36 olarak kayıtlara geçti.

4 AYLIK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 4 aylık enflasyon oranı ve maaş zammı tablosu belli oldu.

4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 13,36

4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 13,36

Memur enflasyon farkı: Yüzde 6,94

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5

Memur zammı: Yüzde 12,29

4 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE MEMUR ZAMMI NETLEŞTİ! İŞTE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI HESABI

TEMMUZ MAAŞ ZAMMI İÇİN SON 2 VERİ KALDI

Yaklaşık 4 milyon memur ve 16 milyonu aşkın emeklinin geliri temmuzda yeniden belirlenecek. Emekli ve memurlar her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına zam alıyor.

SSK, Bağ-Kur emekli zammı doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar olurken, memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanan bir formül üzerinden maaşlarına zam alıyor. Enflasyon farkı burada bir önceki dönemde verilen toplu sözleşmenin üzerindeki 6 aylık enflasyon oranını ifade ediyor. 

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EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 4 aylık fark kesinleşti: Emekli ve memur maaş farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?