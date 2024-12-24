EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: 12.500,13.000,13.500,14.000,15.550 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak?

Emekli maaşı zam oranları, enflasyon farkı ve refah payı eklenerek hesaplanıyor. TÜİK tarafından açıklanacak yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı, bu hesaplamada kritik rol oynayacak. Henüz kesin oranlar açıklanmamış olsa da, tahminler zammın %20-25 aralığında olabileceğini işaret ediyor. İşte en düşük emekli maaşından başlayarak farklı seviyelerdeki maaşlar için zam hesaplamaları şu şekilde...
TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, emekli maaşı zam oranları için gözler Aralık ayına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın emeklilere yönelik açıklamaları, maaşlarda yaşanacak artış konusunda belirleyici olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşlarıyla İlgili Önemli Açıklama
2024 yılını “Emekliler Yılı” ilan ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda Çalışma Bakanlığı öncülüğünde birçok projenin hayata geçirildiğini ifade etti. 16 Aralık’ta emeklilerle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
“Umut Tacirliği Yapmadık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar emeklilerle ilgili asla hayal satmadıklarını vurguladı. “Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız,” diyen Erdoğan, meydanlarda verilen sözlerin yerine getirildiğini belirtti.
5 Aylık Enflasyon Verilerine Göre Emekli Maaşı Artışı
Temmuz-Kasım dönemindeki enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş durumda. Ocak ayında emekliler, Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranına göre zam alacak.
6 Aylık Enflasyon Farkı Ne Zaman Açıklanacak?
2025 Ocak ayında yapılacak maaş zammı için son belirleyici veri olan Aralık ayı enflasyon oranı, TÜİK tarafından 3 Ocak 2025’te açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak.
2025 En Düşük Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şu anda en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL’nin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yılmaz, “Temel prensibimiz enflasyona ezdirmemektir. Bu doğrultuda gerekli düzenlemeler yapılacaktır,” dedi.
Maaşlara Göre Zamlı Tutarlar
5 aylık enflasyon oranına göre yüzde 14,58’lik zamla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş hesaplamaları şu şekilde:
12.500 TL alanlar: 14.321 TL
12.600 TL alanlar: 14.436 TL
13.000 TL alanlar: 14.894 TL
13.500 TL alanlar: 15.467 TL
15.000 TL alanlar: 17.186 TL
15.500 TL alanlar: 17.758 TL
16.000 TL alanlar: 18.331 TL
18.000 TL alanlar: 20.623 TL
19.000 TL alanlar: 21.768 TL
20.000 TL alanlar: 22.914 TL
24.000 TL alanlar: 27.497 TL
25.000 TL alanlar: 28.643 TL
26.000 TL alanlar: 29.788 TL
30.000 TL alanlar: 34.371 TL
31.000 TL alanlar: 35.517 TL
32.000 TL alanlar: 36.662 TL
39.000 TL alanlar: 44.682 TL
40.000 TL alanlar: 45.828 TL
Gelişmeler ve Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından kesin zam oranları netleşecek.