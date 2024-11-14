Emekli maaşlarına yönelik zam oranı için geri sayım başladı. Emekliler, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranında zam beklerken, yılın ilk 4 aylık enflasyonu yüzde 12,06 olarak belirlendi. Kök aylığı en düşük maaşın altında olan yaklaşık 4 milyon emekli bu zamlardan etkilenemiyor. En düşük emekli aylığı için Meclis düzenlemesi beklenirken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, maaş iyileştirmeleri için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

1 /10 Emekliler, yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranına göre zam alırken, bu zam doğrudan kök aylıklara yansıyor. Kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilerin maaşları, bu seviyeye tamamlanarak ödeniyor. Temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

2 /10 Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. En düşük aylığa zam yapılmaması halinde milyonlarca emeklinin refah seviyesinde bir değişik olmayacak.

3 /10 BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

4 /10 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Işıkhan, "2002 yılından bu yana en düşük emekli aylıklarında bayram ikramiyeleriyle birlikte reel olarak yüzde 78 ila yüzde 631 oranında artış sağlanmıştır. Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

5 /10 ZAM ORANI NETLEŞİYOR Ekim ayı ile birlikte dört aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı.

6 /10 Emekli maaşlarında nihai zam oranı kasım ve aralık enflasyonları ile birlikte kesinleşecek.

7 /10 EMEKLİ ZAM SENARYOLARI Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefinin tutması halinde emekliler, yüzde 14,60 zam alacak. Hedefin üst bandı olan yüzde 46'nin gerçekleşmesi halinde zam oranı yüzde 16,88 olacak.

8 /10 Kasım ve aralık ayında enflasyon yüzde 2,5 çıkması halinde maaş zammı yüzde 17,73'yi bulacak.

9 /10 EN DÜŞÜK EMEKLİ NASIL BELİRLENİYOR? Enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor. En düşük aylık için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor.