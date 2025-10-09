AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, şu an için emeklilik yaşında herhangi bir değişiklik yapılmadığını vurguladı ancak sistemin sürdürülebilirliği açısından kapsamlı bir yasal çerçeveye ihtiyaç olduğunu söyledi. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ise“Emeklilik sistemi, SGK ve bütçe dengeleri gözetilerek planlı olmalı; mevcut mağduriyetleri giderecek ve yeni mağduriyetler yaratmayacak düzenleme yapılmalı.” dedi. Mevcut sistemde 2008 yasası geçerli. 9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arası normal emeklilik şartlarına göre kadınlar 7.000 gün, 58 yaşında, erkekler ise 7.000 gün ile 60 yaşında emekli olacak. 4.500 ile 5400 günle kısmı emeklilik de söz konusu. Peki emeklilik yaşı düşecek mi, yükselecek mi? İşte kadın ve erkeklerde emeklilik için yaş, prim ve yıl şartları.
Mevcut sistemde 2008 yasası geçerli; kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olurken yaş sınırı 2048’de 65’e çıkacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Türkiye'de emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi. Nihat Zeybekçi'nin bu sözleri sonrası emeklilik yaşıyla ilgili yeni bir düzenleme var mı? Emeklilik yaşı yükselecek mi? sorularını akıllara getirdi.
Emeklilik yaşı yükselecek mi? Emeklilik yaşıyla ilgili yeni bir düzenleme var mı?
Zeybekçi, Ekonomim'e verdiği röportajda emeklilik sistemine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Emeklilik yaşı çok düşük. Bu konuda, gelecek nesillere ‘ihanet’ denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz. Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme orada yok. Ama yapılmalı mı? Evet kesinlikle yapılmalı. Ve bir daha dokunulmamalı. Siyaset ne zaman aciz ve kabiliyetsiz hale geldiğinde bizim oraların tabiriyle “Yörük, sürüsünden adak vermeye başlamamalı.” İlk dokunduğumuz yer burası olmamalı. Bizim bazı şeyleri milli mutabakatla, her şeyi bir kenara bırakarak Anayasa’ya koymamız lazım. Bunları koyduğunuz zaman bir daha emeklilik yaşına gelip de dokunan olmaz."
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ise“Emeklilik sistemi, SGK ve bütçe dengeleri gözetilerek planlı olmalı; mevcut mağduriyetleri giderecek ve yeni mağduriyetler yaratmayacak düzenleme yapılmalı.” dedi.
Kadın ve erkeklerde emeklilik için yaş, prim ve yıl şartları
Erkeklerde ve kadınlarda emeklilik yaşı hesaplanmasında en önemli kriter belirli dönemlerdir. 1990 öncesi ve 2008 öncesi gibi dönemlerde hesaplama daha farklıdır. 9 Eylül 1999 ile Nisan 2008 yılları arasında ilk defa sigortalı olan kişilerin kriterleri daha farklı olarak belirlenir. Bu tarihler arasında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadın ve erkekler için 25 yıl sigortalılık şartı önemlidir. Ayrıca 7.000 gün primlerinin tam olarak ödenmesi gerekir. 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte prim gününü tamamlayan erkekler 60 yaşını doldurduğunda, kadınlar ise 58 yaşını doldurduğunda emekliliğe hak kazanırlar.
08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arası sigortası başlayan kadınların emeklilik yaş tablosu
08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olarak işe başlayan kadınlar iki yöntemle emekli olmaya hak kazanırlar. Normal emeklilik şartlarına göre kadınların emekli olabilmesi için 58 yaşını tamamlaması gerekir. Ayrıca yaş şartıyla birlikte 7000 prim gün sayısı şartı bulunur. Kadınlarda erken emeklilik şartları kapsamında normal emeklilik şartları dışında bulunan kadınlar bazı şartları sağlarsa 4500 gün ile emekliliğe hak kazanabilirler. 58 yaş şartını tamamlayan kadınlar 20 yıldır sigortalılıkları var ve 4500 prim gününü doldurduysa o zaman kısmi emekli olmaya hak kazanırlar.
9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası
Kadın: 7.000 gün, 58 yaş; veya 25 yıl sigortalılık ve 4.500 gün ile 58 yaş.
Erkek: 7.000 gün, 60 yaş; veya 25 yıl sigortalılık ve 4.500 gün ile 60 yaş.
Erkekler için 7.200 gün bu dönemde bir kriter değildir; 7.000 gün yeterlidir.
01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olan kadınların emeklilik yaş tablosu
01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan çalışan kadın için 59 yaş,
01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan çalışan kadın için 60 yaş,
01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan çalışan kadın için 61 yaş,
01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan çalışan kadın için 62 yaş,
01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan çalışan kadın için 63 yaş,
01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan çalışan kadın için 64 yaş,
01.2048 tarihinden itibaren ise 65 yaş.
Kadınların SGK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları
İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortası başlayan kadınlar 4a sigorta hizmet kolu kapsamında kısmi olarak emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanmaktadır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları yada tamamlayacakları zamana göre tespit edilir. Bu doğrultuda;
12.2005 tarihine kadar 5400 prim gününü tamamlayan kadınlar 61 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar. Diğer kadınlar ise;
01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 prim gününü tamamlayan kadınlar 62’de,
01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 5400 prim gününü tamamlayan kadın 63’te,
01.2040 ila 31.12. 2039 tarihleri arasında 5400 prim gününü tamamlayan kadın 64’te,
01.2042 tarihinden itibaren ise 65 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
4B (Bağ-Kur) Emeklilik Şartları
8 Eylül 1999 Öncesi Başlangıç
Kadın: 7.200 gün, 56 yaş; veya 5.400 gün (kısmi), 58 yaş.
Erkek: 9.000 gün, 58 yaş; veya 5.400 gün (kısmi), 60 yaş.
Erkekler için 7.200 gün geçerli değildir; 9.000 gün tam emeklilik şartıdır.
9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası
Kadın: 9.000 gün, 58 yaş; veya 5.400 gün, 60 yaş.
Erkek: 9.000 gün, 60 yaş; veya 5.400 gün, 62 yaş.
1 Mayıs 2008 Sonrası
Kadın: 9.000 gün, 58 yaş (2040’tan itibaren kademeli 65’e çıkar).
Erkek: 9.000 gün, 60 yaş (2040’tan itibaren 65’e çıkar).
Kısmi: 5.400 gün, 62-63 yaş (kademeli).
7.200 gün burada da kriter değildir.
4C (Emekli Sandığı) Emeklilik Şartları
8 Eylül 1999 Öncesi Başlangıç
Kadın: 20 yıl hizmet (7.200 gün), 50 yaş.
Erkek: 25 yıl hizmet (9.000 gün), 55 yaş.
Erkekler için 7.200 günle emeklilik yoktur.
9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası
Kadın: 25 yıl hizmet, 58 yaş; veya 15 yıl hizmet, 60 yaş.
Erkek: 25 yıl hizmet, 60 yaş; veya 15 yıl hizmet, 62 yaş.
1 Mayıs 2008 Sonrası
Kadın: 9.000 gün, 58 yaş (2040’a kadar 65’e çıkar).
Erkek: 9.000 gün, 60 yaş (2040’a kadar 65’e çıkar).
Kısmi: 15 yıl hizmet, 61-63 yaş (kademeli).