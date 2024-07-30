Emeklinin ek ödemelerine 28 Temmuz ayarı! 4A 4B 4C'li için yeniden hesaplandı: İşte kuruşu kuruşuna yeni miktarlar...

Emekli Promosyonları 20 Bin Liraya Dayandı

Emekli maaşlarına göre promosyon ödemelerinin alt limitleri şu şekilde:

5 bin TL ile 12 bin TL arası: 5 bin TL'den az promosyon verilmiyor.

10 bin TL ile 14.999 TL arası: En az 8 bin TL promosyon.

15 bin TL ile 19.999 TL arası: En az 10 bin TL promosyon.

20 bin TL ve üzeri: En az 12 bin TL promosyon.

Bu taban ödemelerin yanı sıra, özel bankalar arasındaki rekabet, ödemelerin 18 bin TL'nin üzerine çıkmasını sağladı. Zamlı maaşların ödenmesiyle birlikte, bu rakamın 20 bin TL'yi geçmesi bekleniyor.