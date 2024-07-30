Emeklinin ek ödemelerine 28 Temmuz ayarı! 4A 4B 4C'li için yeniden hesaplandı: İşte kuruşu kuruşuna yeni miktarlar...

Emekli maaşlarının artışının ardından bankaların emekli promosyon kampanyaları da güncellendi. Bu güncellemeler, emeklilere ek gelir imkanı sunuyor. 4 farklı dilime göre belirlenen emekli promosyon ödemeleri, bir üst dilime geçenler için daha yüksek oluyor. Peki, en yüksek banka promosyonu ne kadar? İşte 11 bankanın açıkladığı güncel kampanyalar...
Temmuz ayında yapılan maaş zamları, emekli promosyon tutarlarını da etkiledi. Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren bu promosyonlar, bankalar arasındaki rekabeti artırarak tutarların yükselmesine neden oldu. İşte güncel emekli promosyon kampanyaları ve bankaların sunduğu fırsatlar...
6 Aylık Enflasyon Sonrası Emekli Maaşları ve Promosyonlar
6 aylık enflasyonun %24,73 olarak açıklanmasıyla birlikte, emekli maaşlarında önemli artışlar yaşandı. Bu artışlar, bankaların emekli promosyon miktarlarını da yükseltti. Maaş artışıyla bir üst dilime geçen emekliler, daha yüksek promosyon ödemeleri alabilecekler.
Emekli Promosyonları 20 Bin Liraya Dayandı
Emekli maaşlarına göre promosyon ödemelerinin alt limitleri şu şekilde:
5 bin TL ile 12 bin TL arası: 5 bin TL'den az promosyon verilmiyor.
10 bin TL ile 14.999 TL arası: En az 8 bin TL promosyon.
15 bin TL ile 19.999 TL arası: En az 10 bin TL promosyon.
20 bin TL ve üzeri: En az 12 bin TL promosyon.
Bu taban ödemelerin yanı sıra, özel bankalar arasındaki rekabet, ödemelerin 18 bin TL'nin üzerine çıkmasını sağladı. Zamlı maaşların ödenmesiyle birlikte, bu rakamın 20 bin TL'yi geçmesi bekleniyor.
Yüksek Promosyonlar İçin Bankaların Şartları
Bankalar, yüksek promosyon ödemeleri için bazı şartlar öne sürüyor.
Temel olarak, emekli maaşının aynı bankadan üç yıl boyunca alınacağına dair taahhüt verilmesi yeterli oluyor. Ancak bazı bankalar, ek ürün ve hizmetlerin kullanılmasını şart koşarak promosyon miktarını artırabiliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
ZİRAAT BANKASI PROMOSYON
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek. Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.
HALKBANK PROMOSYON
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı
* 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
* 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
* 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL
ING PROMOSYON
ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor. Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,
* 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
* 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
* 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
* 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL
nakit emekli promosyon ödemesi yapılıyor.
DENİZBANK PROMOSYON
Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.
Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu
* 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL
* 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
* 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
* 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL
FİBABANKA PROMOSYON
Fibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.
Yapılacak emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:
* 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL
* 10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL
* 15.000 - 20.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL
* 20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL
İŞ BANKASI PROMOSYON
Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanıyor. Kampanya 28 Mart – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerlidir.
Banka 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden ve promosyona esas emekli aylığını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.
Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Emekli Promosyon Tutarı
* 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL
* 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL
* 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL
* 20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL
QNB FİNANSBANK PROMOSYON
15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.
* Aylık Maaş Tutarı 0 - 9.999 TL olanlar için 6.250 TL
* Aylık Maaş Tutarı 10.000 - 14.999 TL olanlar için 10.000 TL
* Aylık Maaş Tutarı 15.000 - 19.999 TL için 12.500 TL
* Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL
TÜRKİYE FİNANS PROMOSYON
Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit emekli promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.
Bankaya davet edeceğiniz her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülü.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans'tan aracılığıyla alan emeklilere;
* 9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL
* 10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL
* 15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL
* 20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL
emekli promosyon ödemesi yapılacak.
VAKIFBANK PROMOSYON
Vakıfbank 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
* 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL
* 10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL
* 15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL
* 20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL
emekli promosyon ödemesi yapacak.
AKBANK PROMOSYON
Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor. 1 Temmuz – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerlidir.
Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Toplam emekli promosyon tutarı
* 0 - 9.999 TL - 6.250 TL
* 10.000 TL - 14.999TL - 10.000 TL
* 15.000 TL - 19.999 - 12.500 TL
* 20.000 TL ve üzeri - 15.000 TL
Meclis, bu hafta kritik konularda mesai yapacak. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkmasıyla vergi ve sosyal güvenlik kanun teklifleri Genel Kurul'a gelecek.
Peki zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? İşte milyonları yakından ilgilendiren detaylar...
Ağustos'ta kapanması planlanan TBMM bu hafta oldukça yoğun mesai yapacak.
TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını da içeren vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'ni ele alacak.
Salı günü toplanacak Genel Kurul'un ilk gündemi emekli maaş zammını da içeren gelir vergisi teklifini yasalaştırmak olacak.
Teklif, en düşük emekli aylığının 10 bin TL'den 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngörüyor. Düzenlemeden 3 milyon 703 bin kişi yararlanacak.
Teklif ayrıca yurtdışı çıkış harcının 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmasını içeriyor. Teklifin çarşamba günü yasalaşması ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı onayının ardından emekliler temmuz ayına ait zam farklarını ağustos ayının ilk haftasında alabilecek.
9. YARGI PAKETİ
Genel Kurul, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni de görüşecek. Teklife göre kadın, evlendiğinde kocasının soyadını alacak.
Kadın, evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilecek. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa, kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek.