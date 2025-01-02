EMEKLİNİN SON DAKİKA TABAN MAAŞI DEĞİŞİYOR! 4A - 4B Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı ne kadar? Refah payı eklemesi ile...

Bakan Işıkhan'dan En Düşük Emekli Maaşı İçin Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 10 bin liraydı, bunu 12 bin 500 liraya çıkardık. Kök aylığı düşük olan emeklilerimizin maaşlarını 12 bin 500 liraya tamamlıyoruz ve bu fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Ocak ayında enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, en düşük emekli maaşının artırılması yönünde bir çalışma yapılabilir" ifadelerini kullandı.