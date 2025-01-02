EMEKLİNİN SON DAKİKA TABAN MAAŞI DEĞİŞİYOR! 4A - 4B Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı ne kadar? Refah payı eklemesi ile...

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur, 3 Ocak 2025'te açıklanacak enflasyon verilerine kilitlendi. Enflasyon oranıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş zamları netleşirken, en düşük emekli maaşında artış yapılması için yasal düzenleme çalışmaları da gündeme gelebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşı zammı konusunda önemli ipuçları verdi.
Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon verilerini merakla bekliyor. Açıklanacak verilerle memur ve emeklilerin maaş zam oranları netleşirken, en düşük emekli maaşına yapılacak olası artış için yasal düzenleme hazırlıkları gündeme gelebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşı zammına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
Memur ve Emekliler Ocak Ayında Ne Kadar Zam Alacak?
Memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları, hükümetle yapılan toplu sözleşme sonucunda 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 olarak belirlenmişti.
Bu zam oranlarına göre, eğer enflasyon farkı oluşmazsa memur ve memur emeklileri yıl genelinde kümülatif olarak yüzde 11.3 zam alacaktı.
Ancak, Kasım ayı itibarıyla oluşan enflasyon farkı ile birlikte memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 10.40 seviyesine ulaştı. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından bu oran daha da netleşecek.
Örneğin, Aralık ayında enflasyonun yüzde 1.5 olarak gerçekleşmesi durumunda memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.05 olacak.
SGK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Zam Oranı Ne Olacak?
Kasım ayı enflasyonu yüzde 2.24 olarak açıklanmıştı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz’dan itibaren sırasıyla Ağustos'ta yüzde 2.47, Eylül'de yüzde 2.97, Ekim'de yüzde 2.88, ve Kasım'da yüzde 2.24 zam hak etti. Bu oranların kümülatif toplamı şu an için yüzde 14.56’ya ulaştı.
Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1.5 olduğu varsayılırsa, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.28 olarak gerçekleşecek. Kesin zam oranı 3 Ocak’ta TÜİK tarafından açıklanacak Aralık enflasyon verisiyle belirlenecek.
En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı?
Şu anda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının artırılması bekleniyor. Bu artış için öncelikle bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Eğer düzenleme Ocak ayına yetişirse maaşlara, yetişmezse fark olarak hesaplara yansıtılacak.
En düşük maaşa genel zam oranında bir artış yapılması durumunda bu rakamın 14 bin 535 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.
Bakan Işıkhan'dan En Düşük Emekli Maaşı İçin Açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 10 bin liraydı, bunu 12 bin 500 liraya çıkardık. Kök aylığı düşük olan emeklilerimizin maaşlarını 12 bin 500 liraya tamamlıyoruz ve bu fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Ocak ayında enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, en düşük emekli maaşının artırılması yönünde bir çalışma yapılabilir" ifadelerini kullandı.
Refah Payı Eklenebilir
Hak edilen zam oranlarının üzerine hükümetin bir refah payı eklemesi de gündemde. Bu durumda memur ve emekliler için yeni bir zam oranı belirlenmesi söz konusu olabilir.