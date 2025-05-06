SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için Temmuz zammı adım adım yaklaşırken, yılın ilk yarısına dair enflasyon beklentileri maaş artışları için ipucu veriyor. Yıla yüzde 15.75 zamla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz’da ilk 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Ocak ayında yüzde 11.54 zamla maaşları güncellenen memur ve memur emeklilerine ise Temmuz'da yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak, enflasyon farkı yansıtılacak. 20 milyonu aşkın memur ve emekliyi ilgilendiren zam oranı için TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyonu kritik önem taşıyor.
Memur ve emeklilerin Temmuz zammı büyük oranda şekillendi. TÜİK verilerine göre, yılın ilk dört ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 13.36'lık enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise toplu sözleşme zammı ve yüzde 6.94’lük enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.29’a ulaştı. Geriye sadece mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri kaldı. Ancak ekonomistlerin beklentilerine göre, Temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur’lular için yüzde 20’yi aşması, memur kesimi için ise yüzde 15’i bulması öngörülüyor.
EMEKLİ VE MEMURLAR TEMMUZ ZAMMINI BEKLİYOR
Milyonlarca emekli ve memur için Temmuz ayı maaş artışları netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Nisan ayında enflasyon yüzde 3 olarak gerçekleşti. Böylece Ocak-Nisan dönemindeki toplam enflasyon yüzde 13.36’ya ulaştı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 13.36’lık artış getirmiş oldu.
MEMURLARDA ZAM ORANI ÇİFT HANEYE ULAŞTI
Memurlar ve memur emeklileri için yüzde 6’lık toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 6.94 enflasyon farkı da oluştu. Böylece Temmuz ayında uygulanacak toplam artış yüzde 12.29’a yükseldi. Geriye kalan iki aylık veriyle birlikte zam oranlarının daha da artması bekleniyor.
ENFLASYON TAHMİNLERİ ZAM ORANINI YÜKSELTİYOR
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 2.2, Haziran ayının ise yüzde 1.7 olması bekleniyor. Bu tahminler doğrultusunda ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.82'yi bulacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 16.71 olacak.
MEMUR MAAŞLARI 51 BİN TL’Yİ GEÇEBİLİR
Halen 43 bin 726 TL olan en düşük memur maaşı, dört aylık verilere göre 49 bin 99 TL’ye çıkarken, tahmin edilen yüzde 16.71’lik zamla 51 bin 72 TL’ye ulaşabilir. En düşük memur emeklisi maaşı da 22 bin 896 TL’ye yükselecek.
TABAN EMEKLİ MAAŞI İÇİN KRİTİK SINIR 17 BİN TL
Ocak ayında 14 bin 469 TL’ye çıkarılan en düşük emekli aylığının Temmuz’da yeniden artırılması bekleniyor. Eğer ilk 6 ay için öngörülen yüzde 17.82’lik enflasyon baz alınırsa, bu tutar 17 bin 47 TL’ye ulaşacak.
GÖZLER 3 TEMMUZ TARİHİNDE
Temmuz zammı 3 Temmuz’da TÜİK’in açıklayacağı Haziran enflasyonuyla kesinleşecek. Zam oranlarının ardından taban aylık düzenlemesi ve refah payı gibi ek kararların da gündeme gelmesi bekleniyor. 20 milyonu aşkın memur ve emekli için kritik süreç devam ediyor.
YENİ MAAŞ TABLOSU ŞEKİLLENİYOR
GERİDE KALAN VERİLER
Nisan ayı TÜFE: %3
İlk 4 aylık toplam enflasyon: %13,36
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan zam oranı: %13,36
Memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı: %6,94
Toplu sözleşme ve fark dahil memur zammı: %12,29
En düşük memur maaşı (4 aylık veriye göre): 49.099 TL
En düşük memur emekli maaşı: 22.028 TL
Mevcut en düşük emekli aylığı (taban maaş): 16.402 TL
BEKLENTİLER VE TAHMİNLER
Mayıs ayı enflasyon öngörüsü: %2,2
Haziran ayı enflasyon tahmini: %1,7
6 aylık toplam enflasyon beklentisi: %17,82
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı (tahmini): %17,82
Memur ve emeklilerinin beklenen enflasyon farkı: %11,15
Toplam memur zammı (fark + toplu sözleşme): %16,71
En düşük memur maaşı (tahmini): 51.032 TL
En düşük memur emekli aylığı (tahmini): 22.896 TL
Taban emekli aylığı (yeni oranla): 17.047 TL