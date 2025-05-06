Memur ve emeklilerin Temmuz zammı büyük oranda şekillendi. TÜİK verilerine göre, yılın ilk dört ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 13.36'lık enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise toplu sözleşme zammı ve yüzde 6.94’lük enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.29’a ulaştı. Geriye sadece mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri kaldı. Ancak ekonomistlerin beklentilerine göre, Temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur’lular için yüzde 20’yi aşması, memur kesimi için ise yüzde 15’i bulması öngörülüyor.