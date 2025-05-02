Emekliye 27.000 TL'ye varan ilave ödeme yapılacak! Promosyon yarışı kızıştı: İşte bankaların güncel emekli promosyonları

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte SSK ve Bağkur emeklileri için banka promosyonları güncellendi. Maaş taşıma işlemi yapan emeklilere 30 bin TL’ye kadar nakit destek sunuluyor. Kamu ve özel bankalar arasında yoğun rekabet sürerken, en yüksek promosyonu veren bankalar listesi merak konusu oldu. İşte, Mayıs 2025 itibarıyla güncel promosyon rakamları ve banka banka detaylar...

1 /13 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını taşıyanlara yönelik banka promosyonları Mayıs ayında güncellendi. Özel ve kamu bankalarının sunduğu destekler 30 bin TL’ye kadar ulaştı. Milyonlarca emekli “En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını ararken, güncel ödeme listesi de netleşti. İşte banka banka Mayıs 2025 promosyon tutarları…

2 /13 AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025 "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500 TL’ye varan ödül fırsatı. 15.000 TL nakit promosyon ve 2.500 TL chip-para veriliyor."

3 /13 ALBARAKA TÜRK EMEKLİ PROMOSYON 2025 "Banka emeklilere 20.000 TL’ye varan promosyon ve çeşitli avantajlar sunmaktadır."

4 /13 DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025 "Emekli maaşını DenizBank’a taşıyanlara, 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır."

5 /13 GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON 2025 "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz."

6 /13 ING EMEKLİ PROMOSYON 2025 "Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, ek kampanyalarla birlikte 25.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor."

7 /13 İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2025 "SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 14.000 TL’ye Varan Promosyon verilmektedir."

8 /13 QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025 "15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan ödül sunuluyor."

9 /13 TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025 Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

10 /13 YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON 2025 "1 Mart – 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon alabileceklerdir."

11 /13 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2025 "SGK emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılmaktadır."

12 /13 HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025 "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon alabilmektedir."