Emekliye 3 aylık rakam açıklandı! Emekli ve memur zammı için kritik detay: Mart ayı enflasyonu ile...

MART ENFLASYON ORANI AÇIKLANMA TARİHİ

Bu verilere dayanarak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 10,07 oranında bir maaş zammı yapılması öngörülüyor. Memur ve memur emeklileri için ise artış oranının yüzde 9,04 olması bekleniyor.