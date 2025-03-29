Emekliye 3 aylık rakam açıklandı! Emekli ve memur zammı için kritik detay: Mart ayı enflasyonu ile...

Emekli ve memur maaşlarına etki edecek enflasyon verileriyle ilgili beklentiler şekilleniyor. Mart ayı enflasyonunda beklenen gerileme, yılın ilk üç ayında oluşacak enflasyon farkı hesaplamalarını da etkiliyor. İşte üç aylık farkla ilgili ilk değerlendirmeler...
Emekli ve memur maaşlarını doğrudan etkileyecek enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketlerinin sonuçları açıklanmak üzere. Mart ayı enflasyon oranlarında bir gerileme tahmin edilirken, yılın ilk üç ayını kapsayan enflasyon farkı hesaplamaları da netleşiyor. İşte 3 aylık farkla ilgili ilk hesaplama...
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA YANSIMASI BEKLENEN ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANIYOR
Emekli ve memur maaşlarını doğrudan etkileyecek enflasyon verilerine ilişkin beklenti anket sonuçları açıklanmak üzere. Mart ayı enflasyon oranlarında bir gerileme tahmin edilirken, yılın ilk üç ayını kapsayan enflasyon farkı hesaplamaları da şekilleniyor. İşte 3 aylık farkla ilgili ilk hesaplama
MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NETLEŞİYOR
Mart ayına dair enflasyon tahminleri giderek netleşiyor. Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı FKB-EGE Mart ayı bültenini kamuoyuyla paylaştı. Bültene göre, FKB-EGE endeksi, Şubat ayına göre 2,78 puanlık bir artışla 100,68 puan seviyesine ulaştı.
MART AYI ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 2,47 OLARAK BELİRLENDİ
FKB’nin düzenlediği Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi’ne göre, Mart ayı enflasyon tahmini yüzde 2,47 olarak belirlendi. Anket verilerine daha yakından bakıldığında, Mart ayı enflasyon beklentisinin Şubat ayına göre 0,67 puan düşerek yüzde 2,47'ye indiği görülüyor. 2025 ve 2026 yıl sonu tahminlerinde ise önemli bir değişiklik gözlemlenmedi.
Orta ve uzun vadeli enflasyon öngörüleri incelendiğinde, mevcut para politikası yaklaşımının enflasyon beklentileri üzerindeki etkisini koruduğu anlaşılmaktadır.
3 AYLK ENFLASYON FARKINDA İLK HESAPLAMA
2025 yılının Ocak ayında enflasyon oranı yüzde 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27 olarak kaydedilmişti. Yılın ilk iki ayındaki toplam enflasyon ise yüzde 7,31 olarak belirlenmişti. Mart ayı için tahmin edilen yüzde 2,47’lik artışla birlikte, üç aylık enflasyon oranının yüzde 10,07’ye ulaşması bekleniyor.
MART ENFLASYON ORANI AÇIKLANMA TARİHİ
Bu verilere dayanarak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 10,07 oranında bir maaş zammı yapılması öngörülüyor. Memur ve memur emeklileri için ise artış oranının yüzde 9,04 olması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3'ünde enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Bu kapsamda, Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10:00’da açıklanacak.