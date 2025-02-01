Emekliye artış müjdesi verildi! Oran son dakika paylaşıldı: İşte bankaların güncel promosyon miktarları

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalar promosyon ödemelerini duyurdu. Geçen yıl kamu bankalarında 8 bin ila 12 bin lira arasında değişen promosyon ödemeleri, özel bankalarda 21 bin liraya kadar yükselmişti. Önümüzdeki günlerde promosyon rakamlarında artış beklenirken, yeni oranlar için dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat Bankası, VakıfBank ve İş Bankası gibi bankaların güncel promosyon tutarları merak konusu oldu. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte detaylar...
Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, bankalar emeklilere sundukları promosyon ödemelerini güncelledi. Maaşını 3 yıl boyunca belirli bir bankadan almayı taahhüt eden emekliler, bankaların sunduğu çeşitli promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Promosyon tutarları, bankadan bankaya ve emeklinin maaş aralığına göre değişiklik göstermektedir.
Kamu ve özel bankaların emekliler için ne kadar promosyon vereceği merak ediliyor. Bankaların promosyon yarışı kızışırken kazançlı çıkanlar ise emekliler oluyor. Hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği merak edilirken birçok bankada ödemeler 24 bin TL'ye dayandı.
2025 yılında emekli olanlar veya maaşını en yüksek promosyon ücreti veren bankaya taşımak isteyen emekliler güncel promosyon ücretlerini merak ediyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Şubat ayı ile birlikte bankalardaki promosyon ücretlerinde nasıl teklifler var?
2025 YILI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?
Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar yükselmişti.
Bu yıl ise promosyon tutarlarının kamu bankalarında 12 bin lira ile 18 bin lira arasında olması bekleniyor. Özel bankalarda da yüzde 50'ye varan artışların olabileceği belirtiliyor.
KİMLER PROMOSYON ALABİLİYOR?
Mevcut uygulamaya göre emekli maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.
Ayrıca bankalar promosyonla birlikte faizsiz kredi, ek hesap gibi farklı seçenekler de sunuyor.
PROMOSYON ANLAŞMASI OLAN EMEKLİLER NE YAPABİLİR?
Devam eden anlaşması olan emekliler, maaşlarını daha yüksek promosyon ödemesi yapan bir bankaya taşıyabiliyor.
Bu durumda emeklinin mevcut anlaşması için cayma bedeli ödemesi gerekiyor.
Promosyon anlaşması üzerinden 3 yıl geçen emekliler, mevcut kullandığı bankada yeni anlaşma yapabilecek veya farklı bankaya herhangi bir bedel ödemeden geçebilecek.
PROMOSYON ANLAŞMASI NASIL YAPILIR?
Promosyon talebi banka şubelerinden, internet bankacılığından, mobil bankacılıktan veya bankamatiklerden yapılabiliyor.
İŞTE BANKA BANKA PROMOSYON RAKAMLARI
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme yapılacak.
Ayrıca, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye
12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacak.
QNB FİNANSBANK
15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulacak.
YAPIKREDİ
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halk Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
AKBANK
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül sunuluyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma şansı bulunuyor.
GARANTİ BANKASI
Emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,
10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL
20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlendi.
TEB
Emeklilere özel 21.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlar toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanıyor.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
ALBARAKA TÜRK
Emekli maaşını Albaraka'ya taşıyanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ve 4.000 TL'ye varan toplamda 16.000 TL ödül kazanma fırsatı veriliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül veriyor.