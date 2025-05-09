Emekliye ikinci ikramiye müjdesi geldi! 14.469 TL taban ve üstü maaş alana yatacak! Ayın 25,26, 27, 28'inde...

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, bu yılın ikinci bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihi merakla bekliyor. Haziran ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması beklenen 4 bin liralık ikramiyeden, mayıs ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar da yararlanabilecek. Gözler şimdi ödeme takvimi ve olası ek zam açıklamalarında.
Emekliler, Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak bayram ikramiyesi için geri sayıma geçti. Haziran ayı başında ödenmesi planlanan ikramiyelere, bu yıl ek zam yapılıp yapılmayacağı da merak edilen konular arasında. Mayıs sonuna kadar emeklilik işlemlerini tamamlayanlar da bu ödemeden faydalanabilecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Bu yıl emeklilerin ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri, bayrama yaklaşık bir hafta kala ödenmeye başlanmıştı. Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri henüz netleşmese de bayrama kısa bir süre kala hesaplara geçmesi bekleniyor.
BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
SGK kapsamında emekli maaşı, yaşlılık geliri, malullük, vazife malullüğü ya da ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik ya da ölüm geliri hakkına sahip kişiler bayram ikramiyesi ödemesi alabilecek. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, terör mağduru siviller ve bu kişilerin hak sahipleri, muharip gaziler, güvenlik korucuları ile milli başarı elde etmiş sporcular da ikramiye ödemesinden faydalanabilecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2025)
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
2025 BAYRAM İKRAMİYESİNDE YENİ DÖNEM: KİM NE KADAR ALACAK?
Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesinde yatırılacak ikramiyenin ne kadar olacağını merak ederken, 2025 yılında tutarlarda yapılan değişiklikler netleşti. Bu yıl ikramiye tutarı yasa değişikliğiyle birlikte 4.000 TL’ye çıkarıldı. Ancak ödeme miktarı, hak sahiplerinin durumuna göre farklılık gösterecek.
ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA KADEMELİ ÖDEME
Ölüm aylığı alan kişiler için ikramiye ödemeleri oransal şekilde yapılacak. Aylık oranı %75 olanlara 3.000 TL, %50 oranında aylık alanlara 2.000 TL, %25 oranında ise 1.000 TL ödeme yapılacak. Bu kapsamda, ikramiyeden faydalanan kişi sayısı kadar ödeme tutarında da farklılık yaşanacak.
İKRAMİYE HESABI EN YÜKSEK MAAŞ DOSYASINA GÖRE YAPILACAK
Emekli maaşı ya da sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar için ödeme hesaplamaları, kişinin yararlandığı en yüksek ödeme dosyası üzerinden yapılacak. Böylece her hak sahibi için maksimum fayda sağlanması hedefleniyor.
MAYIS AYINDAN SONRA BAŞVURANLAR İKRAMİYE ALAMAYACAK
Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanmak isteyenlerin, emeklilik başvurularını Mayıs ayı sonuna kadar tamamlaması gerekiyor. Bu tarihten sonra başvuranlar, ancak 2026 yılında yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerinde yer alabilecek. SGK’nın takvimine göre Haziran ayı başında ikramiyeler emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
BAŞVURU İÇİN KRİTİK TARİH: 31 MAYIS
Bayram öncesi ödeme almak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihe kadar başvurusunu tamamlayan ve emekliliği onaylanan herkes, Haziran’daki ödeme döneminde bayram ikramiyesi almaya hak kazanacak.