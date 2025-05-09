Emekliye ikinci ikramiye müjdesi geldi! 14.469 TL taban ve üstü maaş alana yatacak! Ayın 25,26, 27, 28'inde...

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

SGK kapsamında emekli maaşı, yaşlılık geliri, malullük, vazife malullüğü ya da ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik ya da ölüm geliri hakkına sahip kişiler bayram ikramiyesi ödemesi alabilecek. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, terör mağduru siviller ve bu kişilerin hak sahipleri, muharip gaziler, güvenlik korucuları ile milli başarı elde etmiş sporcular da ikramiye ödemesinden faydalanabilecek.